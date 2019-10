Calcio a 5 FIGC, a Nave e alla Pianta il campionato amatoriale

La Figc ed in particolare il settore ricreativo, comunica che per incentivare il calcio a 5 a livello nazionale organizza per la stagione 2019/20 un campionato amatoriale riservato ai ragazzi di ogni città nella fascia d'età over 16 under 24.

La manifestazione, denominata "Winter Young Cup", inizierà il 26 ottobre ed avrà come peculiarità di giocare solo nei weekend ossia sabato mattina o pomeriggio o domenica mattina.

Aperto a tutti i giovani, tesserati o non, si concentrerà logisticamente su due strutture, La Pianta 310 per la zona spezzina e la Nave per l'area sarzanese.

La quota di iscrizione è fissata a 50.00 € con una copertura assicurativa per atleta dal costo di 10.00 € e con una quota campo per ogni partita giocata di 35.00 € comprensiva di arbitraggio.

Il torneo prevede premi in buoni acquisto e per la vincente la possibilità di accedere alla fase regionale e nazionale. Una piacevole opportunità per chi vuole semplicemente divertirsi senza troppi impegni sia per gli alunni delle superiori che per gli universitari, Polo Marconi compreso. Per info contattare La Pianta 310 al 3335300706 (Franco) e la S.S.D. Nave al 3477429665 (Anna).