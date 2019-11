Calcio a 5 Asi, i Vulturri restano al comando con un super Vaiano

La Spezia - La quinta giornata del campionato di calcio a 5 provinciale ASI, torneo organizzato da Campionato Spezzino, sorride alla capolista Vulturri che grazie alla prestazione offerta da Vaiano, quest'ultimo autore di ben sei reti, batte la Pizzeria L'Arcolana con un secco 20-3. Distaccante di tre lunghezze dalla capolista, troviamo le formazioni della Ro-Mania e dell'Olandese Volante. La Ro-Mania ha vita facile contro i Mammelloni grazie soprattutto alla prestazione maiuscola di Azamfirei, autore di ben nove reti, mentre i “tulipani spezzini” mandano ko la New Team grazie alle doppiette di Longhi e Di Blasio. La doppietta di Menta, oltre alle singole di Bilotta, Comino e Danelli, spinge alla vittoria il Lerici Fc contro l'Atletico ma non troppo, mentre la Mk ha la meglio dei Cugini di Campiglia grazie alla copia gol Carli – Inchincoli, entrambi autori di cinque reti. Prossimo turno: Olandese Volante – Vulturii; Cugini di Campiglia – New Team; Stralunati – Pizzeria L'Arcolana; Atletico ma non troppo – Mk; Ro-Mania – Lerici Fc. Riposa: I Mammelloni.



Risultati e marcatori della quinta giornata

I Mammelloni – Ro-Mania 2-17 ( Giuliano, Rodi; Azamfirei 9, Dediu 5, Petru 2, Tiba )

Lerici FC – Atletico ma non troppo 5-1 (Bilotta, Comino, Danelli, Menta 2; Torcigliani )

Mk – Cugini di Campiglia 16-2 ( Carli 5, Pezzoni 2, Inchincoli 5, Ferrari 3, Colombo; Giovannucci, Rossi )

New Team – Olandese Volante 4-5 ( El Caidi M. 3, Mazzucchelli; Di Blasio 2, Longhi 3 )

Vulturii – Pizzeria L'Arcolana 20-3 ( El Bouabdellaoui 3, Giosanu 4, Ivascu 5, Vaiano 6, Piu 2; Ceccarini 2, Piceni )

Ha riposato: Stralunati



Classifica: Vulturii 15; Ro-Mania e Olandese Volante 12; Pizzeria L'Arcolana 9; Lerici Fc, Stralunati e I Mammelloni 6; Mk 5; Atletico ma non troppo, New Team e Cugini di Campiglia 0.



Classifica marcatori: Azamfirei ( Ro-Mania ) 40 reti; Vaiano ( Vulturii ) 27 reti; Ivascu ( Vulturii ) 23 reti; Dediu ( Ro-Mania ) 15 reti e Giosanu ( Vulturii ) 14 reti.



A cura di J.L