Calcio a 5 Aics, i Vulturii passano al comando

Complice il pareggio del Podenzana All Stars contro l'Athletico ma non troppo, i bianconeri di bomber Vaina salgono al primo posto. In evidenza Di Blasio, autore di ben sette reti.

La Spezia I Vulturii, grazie anche all'inaspettato pareggio del Podenzana All Stars contro l'Atletico ma non troppo, si porta al comando della classifica del campionato a 5 Aics organizzato da Campionato Spezzino. La formazione bianconera del presidente Ciprian riesce a spuntarla contro un coriaceo MTU Italia, quarta forza del campionato, grazie alle doppiette di Ivascu e Beverinotti e alla tripletta messa a segno da bomber Vaiano, sempre più leader nella speciale classifica dei migliori marcatori con 31 centri stagionali. Si conferma al terzo posto la formazione del T9, mentre centra la seconda vittoria del nuovo anno la formazione del MK che grazie ancora una volta alla vena realizzativa di Cozzani, autore di ben cinque reti e secondo miglior marcatore del torneo con 28 reti, batte 11-4 il Newcastle, a cui non basta la tripletta realizzata da Ciuti. Nella nona giornata si mette in evidenza Di Biasi che grazie alle sue sette reti, che gli valgono la palma come miglior realizzatore di giornata, trascina l'Olandese Volante nella vittoria conquistata contro gli Strinati, Nella classifica dei migliori marcatori detto di Vaiano ( Vulturii ) e Cozzani ( MK ), rispettivamente primo e secondo, al terzo posto troviamo Ivascu ( Vculturii ), mentre al quarto e quinto posto ci sono Foce ( MTU Italia ) e Scalise ( Podenzana All Stars ). Di seguito i risultati e la classifica



Risultati nona giornata

Podenzana All Stars – Atletico ma non troppo 7-7 ( Paolini (2), Gabrielli (2), Battistini (3); Sala (4), Minari, Rivelli, Abraciano )

Olandese Volante – Strinati 11-1 ( Di Blasio (7), Longhi (3), Petrilli; Aloi )

MK – Newcastle 11-4 ( Cozzani (5), Inchincoli (3), Corbani (2), Beverini; Ciuti (3), Lattanzi )

I Mammelloni – T9 0-6 ( a tavolino )

La Perla Lerici – Petti di Pollo 7-6 ( Menta (2), Gjonaj (2), Mariotti, Olivieri, Zimbello; Palumbo (3), Venturini (2), Spitale )

Vulturii – MTU Italia 10-6 ( Vaiano (2), Ivascu (3), Carta (2), Beverinotti (2), aut.Battolla ; Foce (5), Giacomelli )

Pizzeria L'Arcolana – Stralunati 9-8 ( Zuccarello (3), Samueli (3), Andolcetti (2); Cissè (5), Battista (2), Benedetti )

Ha riposato: Rinnova FC

Classifica: Vulturii 22; Podenzana All Stras 20; T9 17; MTU Italia 16; MK 15; Olandese Volante 13; La Perla Lerici 12; Stralunati, Newcastle 9; petti di pollo 8; Atletico ma non troppo, I Mammelloni, pizzeria L'Arcolana 6; Rinnova FC 3; Strinati -1