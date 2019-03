Calcio a 5 ASI, un super Cissè trascina gli Stralunati

In Serie A, sono tre le formazioni a punteggio pieno, mentre in Serie B continua il duello Mk- Mtu Italia.

La Spezia - Va in archivio la seconda giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, e va in archivio con la seconda vittoria consecutiva delle formazioni dell'Olandese Volante, Vulturii e degli Stralunati. Gli “olandesi spezzini” hanno la meglio del T9 grazie alle doppiette realizzate da Mozzacchiodi e Longhi, mentre i Vulturri battono 10-3 il Podenzana All Stars dove spicca la prestazione offerta dalla coppia gol Costea – Ivascu, entrambi a segno con una tripletta. Un super Cissè, autore di ben sei reti che gli valgono la palma come migliore realizzatore di giornata, trascina alla vittoria gli Stralunati che battono 7-5 la Perla di Lerici. Grazie alla sontuosa prestazione offerta da Spitale - Rozzi, entrambi a segno con un poker di reti personale, centra la prima vittoria di questo campionato la formazione dei Petti di Pollo. In Serie B, la Mtu Italia vince a tavolino la sfida contro il Rinnova, mentre un super Carli porta alla vittoria la Mk. Sagra del gol tra gli Strinati e l'Atletico ma non troppo. Di seguitoi risultati e la classifica della seconda giornata.



Serie A, risultati 2a giornata

T9 – Olandese Volante 3-5 ( Depascala, Giacovelli, tagliente; Mozzacchiodi (2), Longhi (2), Di Blasio )

Petti di Pollo – Pizzeria l'Arcolana 10-7 ( Spitale (4), Rozzi (4), Lombardo, Venturini; Aldolcetti, Zampolini (3), Traina, Samueli, Cargioli )

Stralunati – La Perla di Lerici 7-5 Cissè (6), Tusini; Mariotti (2), Gjonaj (2), Fresco )

Vulturii – Podenzana All Stars 10-3 ( Costea (3), Giosanu (2), Gambino, Ivascu (3), Vaiano; rombi (2) )



Classifica: Vulturii, Olandese Volante, Stralunati 6; Petti di Pollo 2; La Perla di Lerici, T9 1; Podenzana All Stars, Pizzeria l'Arcolana 0



Serie B, risultati 2a giornata

Mtu Italia – Rinnova 6-0 ( a tavolino )

I Mammelloni – Mk 4-11 ( Fosella, Kuci, Montone, Piano; Cerretti, Cozzani (4), Carli (5), Callegari )

Strinati – Atletico ma non troppo 10-11 ( Aloi (4), Brizzi (4); Abraciano (2), Tamburini (2), Sala (6), Minari )

Ha riposato; Newcastle United



Classifica: Mtu Italia, Mk 6; Atletico ma non troppo 2; Newcastle United, I Mammelloni 1; Strinati 0; rinnova -1



a cura di Juri L.