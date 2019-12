Calcio a 5 ASI, un Vaiano da record segna 19 reti in una sola partita!

La Spezia - La settima giornata del campionato provinciale di calcio a cinque ASI va in archivio con la sesta vittoria stagionale della capolista Vulturri che grazie alla strepitosa prestazione offerta da bomber Angelo Vaiano, a segno con ben 19 reti, battono nettamente i Cugini di Campiglia, fanalino di coda del campionato. A completare la goleada anche le reti di Mohammed El Boubdellaoui con sei reti, Costantin Marius Giosanu con cinque reti e Marian Robert Ivascu con dodici reti. Netta, ma nolto meno rotonda, è la vittoria della Ro-Mania che grazie alla triplette di Azamfirei e petru, oltre alle singole di Cosareanu e Petru, batte 8-5 la formazione Mk, alla quale non bastano le dopppiette di cerrettoi e Ferrari e la singola di Colombo. L'atteso big match di giornata va alla Pizzeria L'Arcolana che batte 6-4 l'Olandese Volante grazie alle reti di Zaccarello, autore di cinque reti, e Andolcetti, mentre per i “tulipani spezzini Ceruti, Longhi, Petrilli e Reitano. Le doppiette di Mazzucchelli, Occhineri e Flori, oltre alla singola di Graf, regalano la vittoria alla New team che batte 7-4 l'Atletico ma non troppo, quest'ultimo a segno con la doppietta di Abraciano e le singole di Rivelli e Torcigliani ). Chiude la giornata il pirotecnico pareggio tra I Mamelloni e gli Stralunati dove in evidenza si mettono i calciatori Martin e Battista, entrambi autori di una tripletta.



Risultati 7a giornata

I Mammelloni – Stralunati 6-6 ( Martin 3, Micheletti, Fosella, Carlotti; Battista 3, Albertarelli, Tusini, Cecchini )

Mk – Ro-Mania 5-8 ( Cerretti 2, Colombo, Ferrari 2; Azamfirei 3, Cosareanu, Dediu 3, Petru )

New Team – Atletico ma non troppo 7-4 ( Floris 2, Occhineri 2, Mazzucchelli 2, Graf; Abraciano 2, Rivelli, Torcigliani )

Vulturii – Cugini di Campiglia 43-2 ( El Bouabdellaoui 6, Giosanu 5, Ivascu 12, Vaiano 19, Tuberto ( aut.); Ahmetaj 2 )

Pizzeria L'Arcolana – Olanedese Volante 6-4 ( Zuccarello 5, Andolcetti; Ceruti, Longhi, Petrili, reitano )



Classifica: Vulturii 18; Ro-Mania 16; Pizzeria L'Arcolana e Olandese Volante 15; Stralunati, I Mammelloni e Lerici FC 7; New Team 6; Mk 5; Atletico ma non troppo 3; Cugini di Campiglia 0.





a cura di J.L