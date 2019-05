Calcio a 5 ASI, l'Olandese Volante passa al comando

I “tulipani spezzini" battono la Pizzeria l'Arcolana e, complice il ko del Vulturii contro la Perla Lerici, passano al comando della classifica del campionato di Serie A. In Serie B, allunga Mk.

La Spezia - Entra sempre più nel vivo il campionato provinciale Asi di calcio a 5, importante manifestazione calcistica organizzata da Campionato Spezzino sotto l'attenta regia del Patron Franco Atzei. In Serie A, l'Olandese Volante compie il sorpasso ai danni dell'ex capolista Vulturii. I “Tulipani spezzini”, infatti, battono 6-4 la Pizzeria l'Arcolana, dove spicca la prestazione offerta da bomber Di Blasio autore di un poker di reti personale, e approfittano del clamoroso passo falso del Vulturri, quest'ultimi sconfitti dalla Perla Lerici. Vincono a tavolino le formazioni degli Stralunati e del Podenzana All Stars. In Serie B, vince a tavolino la Mk e allunga in classifica, mentre la tripletta di Giacomelli e le doppiette di lociri e Strata portano alla vittoria la Mtu italia contro gli Strinati. Netta è la vittoria del Newcastle United che batte 15-5 il Rinnova, dove spicca la prestazione offerta da Ciuti autore di cinque reti che gli valgono la palma di miglior realizzatore di giornata.







Serie A, risultati 6a giornata

Stralunati – Petti di Pollo 6-0 ( A tavolino )

Podenzana All Stars – T9 6-0 ( A tavolino )

La Perla Lerici – Vulturii 6-4 ( Bilotta (2), Fresco (3), Larcombe; Giosanu, Ivascu (2), Vaiano )

Olandese Volante – Pizzeria l'Arcolana 6-4 ( Di Blasio (4), Petrilli, Reitano; Traina )

Classifica: Olanese Volante 18; Vulturii 15; Strinati 12; Podenzana All Stars 8; Pizzeria L'Arcolana 6; La Perla Lerici 4; Petti di Pollo 2; T9 -1.



Serie B, risultati 6a giornata

Mk – Atletico ma non troppo 6-0 ( A tavolino )

Strinati – Mtu Italia 4-9 ( Donati, Berettieri (2), Yauheni; Giacomelli (3), Locori (2), Strata (2), Teruzzi )

Rinnova – Newcastle United 5-12 ( Arcangeli (3), Bertoncini, Paolini; Veroni (3), Casani, Toscano, Ciuti (5), Ferrara )

Hanno riposato: I Mammelloni



Classifica; Mk 15; Atletico ma non troppo 10; Mtu Italia 9; Newcastle United 7; Strinati 6; Rinnova 2; I Mammelloni 1