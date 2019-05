Calcio a 5 ASI, l'Olandese Volante è campione provinciale 2018/2019

I tulipani spezzini accedono di diritto alla fase Finale Nazionale Soccerleauge, mentre in serie B trionfa la Mk che parteciperà alla fase nazionale della Coppa Italia Soccerleague

La Spezia - Con le partite disputare la scorsa settimana termina la stagione regolamentare dei campionati di Serie A e Serie B di calcio a 5 ASI, importante manifestazione calcistica provinciale organizzata da Campionato Spezzino sotto l'attenta regia del Patron Franco Atzei. In Serie A, è la formazione dell'Olandese Volante a fregiarsi del titolo provinciale, che permetterà ai tulipani spezzini di accedere direttamente alla fase finale nazionale Soccereleague 2019, grazie al pirotecnico pareggio contro i Vulturri. Accedono ai Quarti di finale dei play off le formazioni del Podenzana All Stars, Pizzeria L'Arcolana, La Perla Lerici e Petti di Pollo, mentre grazie al miglior piazzamento in classifica passano direttamente alle semifinali le formazioni degli Stralunati e dei Vulturii. In Serie B, la Mk chiude la propria stagione al comando della classifica e quindi accede di diritto alla fase nazionale della Coppa Italia Soccerleague 2019, mentre conquistano i play off le formazioni dell'Atletico ma non troppo, rinnova, Newcastle United e gli Strinati. Grazie al miglior piazzamento in classifica, accedono direttamente alla semifinale le formazioni della Mtu Italia e Mk. Di seguito i risultati dell'ultimo turno e gli accoppiamenti dei play off.



Seria A, risultati 7° giornata

T9 – Stralunati 0-6 ( A tavolino )

Petti di Pollo – La Perla Lerici 8-9 ( Faggioni (6), Venturini (2); Olivieri (3), Fresco (2), Gjonaj (2), Mariotti, Menta )

Pizzeria L'Arcolana – Podenzana All Stars 5-5 ( Isoppo, Zuccarello (2), Zampolini, Ceccarini; Rombi (2), Paolino (2), Gabrielli )

Vulturii – Olanese Volante 4-4 ( Beverinotti, Costea, Giosanu, Ivascu; Di Blasio, Mozzacchiodi (2), Longhi )

Classifica finale: Olandese Volante 19; Vulturii 16; Stralunati 15; Podenzana All Stars 9; Pizzeria L'Arcolana, La Perla Lerici 7; Petti di Pollo 2; T9 -1

Programma, Play Off Quarti di finale

Podenzna All Stars – Petti di Pollo

Pizzeria L'Arcolana – La Perla di Lerici



Serie B, risultati 7° giornata

Newcastle United – Mk 7-7 ( Toscano, Carmicelli, Ciuti, Vitali, Lattanzi (2), Veroni; Cozzani (6), Carli )

Strinati – Rinnova 9-13 ( Brizzi (4), Santinelli (2), Tagliazucchi, Yauheni (2); Arcangeli (3), Battaglia (4), Gabelloni (5), Paolini )

Mtu Italia – I Mammelloni 6-0 ( A tavolino )

Ha riposato: Atletico ma non troppo

Classifica finale: Mk 16; Mtu Italia 12; Atletico ma non troppo 10; Newcastle United 8; Strinati 6; Rinnova 5; I Mammelloni 1

Programma, Play Off quarti di Finale

Atletico ma non troppo – Rinnova

Newcastle United - Srinati