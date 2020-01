Calcio a 5 ASI, in testa troviamo la formazione dei Vulturii

La Spezia - Dopo la lunga sosta per le festività natalizia ha ripreso il campionato provinciale ASI di Calcio a 5, campionato organizzato da Campionato Spezzino che si disputa presso il centro sportivo La Pianta 310 alla Spezia, giunto all'ottava giornata. La capolista Vulturii vince a tavolino la sfida contro l'Atletico ma non troppo e resta, cosi, saldamente al comando con tre punti di vantaggio dalla coppia formata dalla Ro-Mania e dalla Pizzeria L'Arcolana. La Ro-Mania ha vita facile contro la New Team anche grazie alla prestazione maestosa di bomber Azamfirei, autore di ben nove reti, mentre la Pizzeria L'Arcolana vince a tavolino la partita contro i Cugini di Campiglia, fanalino di coda del campionato. Un super Di Blasio, autore di otto reti, porta alla vittoria l'Olandese Volante che batte 10-4 gli Stralunati, a cui non basta la positiva prestazione di Tusini a segno con tre reti. La tripletta di Menta e decisiva per le sorti del Lerici FC che batte 6-7 i Mammelloni. Di seguito i tabellini e la classifica.





Risultati 8a giornata

Cugini di Campiglia – Pizzeria L'Arcolana 0-6 ( A tavolino )

I Mammelloni – Lerici FC 6-7 ( Fosella 2, Micheletti 3, Rodi; Zimbello 2, Zavanella, Menta 3, Mariotti )

US Stralunati – Olandese Volantente 4-10 ( Tusini 3, Battista; Di Blasio 8, Ceruti 2)

Ro-Mania – New Team 17-2 ( Azamfirei 9, Dediu 2. Petru 3, Tiba 3; Occhineri, Mazzucchelli )

Atletico ma non troppo – Vulturii 0-6 ( A tavolino )

Ha riposato: MK



Classifica: Vulturii 21; Ro-Mania e Pizzeria L'Arcolana 19; Olandese Volante 18; Lerici FC 10; I Mammelloni e US Stralunati 7; MK e New Team 6; Atletico ma non troppo 2; Cugini di Campiglia 0.