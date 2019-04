Calcio a 5 ASI, i Vulturri conquistano il big match

In Serie B, un super Sala trascina l'Atletico ma non troppo.

La Spezia - Va in archivio la quinta giornata dei campionati provinciali di calcio a 5 ASI, importante manifestazione calcistica provinciale organizzata da Campionato Spezzino. In Serie A, la prestazione maiuscola della coppia Giosanu – Vaiano, entrambi a segno con cinque reti, trascina alla vittoria i Vulturri che conquistano l'atteso big match contro gli Stralunati, a cui non bastano le doppiette di Tusini e Battista. In Serie B, un super Sala, autore di sei reti che gli valgono la palma come migliore realizzatore di giornata, porta alla vittoria l'Atletico ma non troppo che, complice il riposo forzato del Mk, si porta a solo un punto dalla testa della classifica.





Serie A, risultati 5a giornata

Petti di Pollo – T9 6-0 ( A tavolino )

Olandese Volante – Podenzana All Stars 6-0 ( A tavolino )

Pizzeria L'Arcolana – La Perla Lerici 4-3 ( Andolcetti (3), Samueli; Bilotta, Mariotti, Gjonaj )

Vulturii – Strinati 14-4 ( Costea (3), Giosanu (5), Sorandi, Viaiano (5); Tusini (2), Battista (2) )

Classifica: Vulturii. Olanese Volante 15: Strinati 9; Pizzeria L'Arcolana 6; Podenzana All Stars 5; Petti di Pollo 3; La Perla Lerici 1; T9 0.



Serie B, risultati 5a giornata

Atleico ma non troppo – Rinnova 11-9 ( Abraciano (3), Minari (2) Sala (6); Arcangeli (2), Battaglia (5), Gabelloni, Lombardi )

Mtu Italia – Newcastle United 6-11 ( Azzi (3), Giacomelli (2), Strata; Lattanzi, Vitali (4); Casani (4); Toscano )

Strinati – I Mammellonio 7-4 ( Aloi (2), Vivaldi (2), Yauheni (3); Cargiolli, Coletta (2), Piano )

Ha riposato: Mk

Classifica: Mk 12; Atletico ma non troppo 11; Mtu Italia, Strinati 6; Newcastle United 4; Rinnova 2; I Mammelloni 1