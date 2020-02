Calcio a 5 ASI, i Vulturii sempre al comando

La Spezia - La dodicesima giornata del campionato di calcio a 5 ASI, manifestazione organizzata da Campionato Spezzino, sorride nuovamente alla capolista Vulturii che grazie alla prestazione maiuscola di bomber Fusetti, autore di sei reti, batte la Mk alla quale non basta la doppietta di Inchincoli. Il solito Azamfirei, autore di ben 10 reti che gli valgono la palma di miglior realizzatore di giornata, porta alla vittoria la Ro-Mania che ha la meglio dell'Atletico ma non troppo per 20 reti a 3. Le sette reti realizzate da Di Blasio regalano la vittoria all'Olandese Volante che ha la meglio sui Mammelloni, mentre vince la Pizzeria l'Arcolana contro il Lerici FC. Le triplette di Prati e Battista, oltre alla singola di Albertarelli, portano alla vittoria gli Stralunati contro la New Team. Ha osservato il turno di riposo la formazione dei Cugini di Campiglia, fanalino di coda del campionato. Prossimo turno: Cugini di Campiglia – Ro-Mania; Stralunati – Atletico ma non troppo; New Team – Mk; Vulturii – Lerici FC; Pizzeria L'Arcolana – I Mammelloni.



Risultati 12a giornata

I Mammelloni – Olandese Volante 1-7 ( Fosella, Di Blasio 7)

Lerici FC – Pizzeria L'Arcolana 0-5 ( Andolcetti, Piceni )

New Team – Stralunati 3-7 ( Graf 3; Prati 3, Albertarelli, Battista 3)

Ro-Mania – Atletico ma non troppo 20-3 ( Azamfirei 10, Dediu 4, Petru A. 3, Petru L. 3; Abraciano 2, Ceridono )

MK – Vulturii 3-12 ( Colombo, Inchincoli 2; El Bouabdelaoui, fusetti 6, Giosanu 1, Ivascu 2, Vaiano 2 )



Classifica: Vulturii 30; Ro-Mania 28; Olandese Volante 27; Pizzeria L'Arcolana 22; Stralunati e Lerici FC 14; Mk 12; I Mammelloni 10; Atletico ma non troppo 8; New Team 6; Cugini di Campiglia 0