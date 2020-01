Calcio a 5 ASI, i Vulturii battono anche la Ro-Mania

La Spezia - La nona giornata del campionato provinciale ASI di calcio a cinque va in archivio con l'ottava vittoria stagionale della capolista Vulturii che grazie alle reti di El Bouabdellaoui, Fusetti, Sorandi, Ivascu e Giosanu, quest'ultimo autore di una doppietta, batte 6-3 la quotata formazione della Ro-Mania, quest'ultima a segno con la doppietta del solito Azamfirei e alla singola di Dediu. Trascinata dalle reti di uno scatenato Agostino Di Blasio, autore di ben 19 centri, l'Olandese Volante batte i cugini di Campiglia e sale al secondo posto, mentre l'Atletico ma non troppo compie il colpo di giornata mandando ko la Pizzeria L'Arcolana grazie alla coppia gol Asendulesei e Tancredi, entrambi a segno con una tripletta. Pirotecnico pareggio per 5-5 tra il Lerici FC e gli Stralunati, dove spicca la prestazione offerta da Prati autore di tre reti, mentre la MK ha vita facile contro I Mammelloni anche in virtù della prestazione offerta da Inchincoli, autore di un poker di reti personale. Prossimo turno: I Mammelloni – New team; Ro-Mania – Pizzeria L'Arcolana; Lerici FC – Mk; Atletico ma non troppo – Olanese Volante; Stralunati – Cugini di Campiglia. Riposa: Vulturii







Risultati 9a giornata

Olandese Volante – Cugini di Campiglia 19-4 ( Di Blasio 11, Melacrinis, Maccarone 4; Ahetaj, Rossi 2 )

Lerici FC – US Stralunati 5-5 ( Mariotti, Zavanella 2, Zimbello 2; Prati3, Albertarelli 2 )

MK – I Mammelloni 12-4 ( Colombo 3, Inchincoli 4, Melina, Pezzoni 2, Carli 2; Fiuliano, Micheletti, Rodi )

Vulturii – Ro-Mania 6-3 ( El Bouabdellaoui, Fusetti, Giosanu 2, Sorandi, Ivascu; Azamfirei 2, Dediu )

Pizzeria L'Arcolana – Atletico ma non troppo 6-8 ( Andolcetti 2, Samueli, Zuccarello; Asendulesei 3, Tancredi 3, Torcigliani 2 )

Ha riposato: New Team



Classifica: Vulturii 24; Olandese Volante 21; Ro-Mania e Pizzeria L'Arcolana 19; Lerici FC 11; MK 9; US Stralunati 8; I Mammelloni 7; New Team 6; Atletico ma non troppo 5; Cugini di Campiglia 0



Classifica marcatori: Azamfirei ( Ro-Mania ) 55 reti; Vaiano ( Vulturii ) 46 reti; Ivascu ( Vulturii ) 39 reti; Di Blasio ( Olandese Volante ) 31 reti; Dediu ( Ro-Mania ) 22 reti.