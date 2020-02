Calcio a 5 ASI, ennesima goleada stagionale della capolista Vulturii

La Spezia - Ennesima goleada stagionale per la quotata formazione dei Vulturii, capolista solitaria del campionato provinciale di calcio a 5 ASI, che nell'ultimo turno a sommerso di reti la New Team grazie alla strepitosa prestazione offerta da bomber Vaiano autore di 18 reti nel definitivo 29-3. Distaccata di due lunghezze dalla testa della classifica troviamo sempre la Ro-Mania che batte 7-1 gli Stralunati grazie alla tripletta del solito Azamfirei, alla doppietta di Petru e alle singole di Balteanu e Dediu. La doppietta di Andolcetti porta alla vittoria la Pizzeria L'Arcolana, terza forza del campionato, che ha la meglio sulla Mk per 7-1. I poker di reti realizzato dalla coppia gol ballerini – Coletta, invece, è decisa per le sorti dei Mammelloni che battono 19-2 i cugini di Campiglia, fanalino di coda del campionato. Rinviata la partita tra l'Olandese Volante ed il Lerici, mentre ha osservato il turno di riposo la formazione dell'Atletico ma non troppo.



Risultati 14a giornata

Cugini di Campiglia – I Mammelloni 2-19 ( Ballerini 4, Coletta 4, Kuci 3, Micheletti, Montone 1, Piano 4, Martin 2)

Olandese Volante – Lerici FC rinviata

Pizzeria L'Arcolana – Mk 4-2 ( Andolcetti 2, Bonotti, Brunacci; Colombo )

Stralunati – Ro-Mania 1-7 ( Azamfirei 3, Balteanu, Dediu, Petru 2)

Vulturii – New Team 29-3 ( Vaiano 18, Ivascu 5, Sorandi, Giosanu 5; Occhineri 3)

Ha riposato: Atletico ma non troppo



Classifica: Vulturii 36; Ro-Mania 34; Pizzeria L'Arcolana 28; Olandese Volante 27

Mk 15; Stralunati e Lerici FC 14; I Mammelloni 13; Atletico ma non troppo 11; New Team 6; Cugini di Campiglia 0.