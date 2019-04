Calcio a 5 ASI, è un Cozzani stratosferico

In Serie A, è sempre più acceso il duello tra il Vulturii e l'Olandese Volante, mentre in Serie B si mette ancora in evidenza il bomber della capolista Mk.

La Spezia - In Serie A continua il testa a testa tra i Vulturii e l'Olandese Volante che hanno centrato la quarta vittoria consecutiva. La coppia Costea e Giosanu trascina i Vultruii contro i T9, mentre per i “tulipani spezzini” è sempre decisivo bomber Di Blasio a segno con un poker nella sfida contro la Perla Lerici, a cui non basta al prestazione positiva di Mariotti a segno con una doppietta. Un super Cissè, autore di cinque reti che gli valgono la palma come miglior realizzatore di giornata, porta alla vittoria gli Stralunati che battono 6-8 la Pizzeria l'Arcolana. Vince a tavolino il Podenzana All Stars. In Serie B, un maestoso Luca Cozzani, autore di ben otto reti, porta all'ennesima vittoria stagionale la capolista Mk che batte 18-4 gli Strinati, mentre l'Atletico ma non troppo si conferma al secondo posto dopo la bella vittoria conquistata contro il Newcastle United, dove spicca la prestazione offerta da Sala autore di cinque reti. Centra la prima vittoria stagionale la formazione del Rinnova, grazie anche alla prestazione di Arcangeli, che manda ko i Mammelloni. Ha osservato il turno di riposo la formazione della Mtu Italia, terza forza del campionato.



Seria A, risultati 4 giornata

Podenzana All Stars – Petti di Pollo 6-0 ( A tavolino )

Pizzeria l'Arcolana – Stralunati 6-8 ( Traina (2), Zampolini, Ceccarini (2); Battista (2), Cissè (5), Saccani )

T9 – Vulturii 6-16 ( Marchese (3), Giacovelli (2), Vincenti; Costea (5), Giosanu (4), Ivascu (3), Piu (3), Sorandi )

Olandese Volante – La Perla Lerici 7-5 ( Di Blasio (4), Longhi (2), Petrilli; Bilotta, Mariotti (2), Gjonaj, Oliveri )



Classifica: Vulturii, Olandese Volante 12; Stralunati 9; Podenzana All Stars 6; Pizzeria l'Arcolana 3; La Perla Lerici, T9, Petti di Pollo 0.



Seria B, risultati 4 giornata

Atletico ma non troppo – Newcastle United 10-3 ( Abraciano (2), Bertella (2), Minari, Sala (5); Ciuti (2), Casani )

Rinnova F.C – I Mammelloni 9-6 ( Arcangeli (5), Gabelloni (2), Lombardi (2); Micheletti (3), Coletta (2), Gnetti )

Mk – Strinati 18-4 (Cerretti ( 2), Cozzani (8), Inchincoli, Beverini (2), Martini, Carli (4); Aloi, Brizzi (2), Vivaldi )

Ha riposato: Mtu Italia



Classifica: Mk 12: Atletico ma non troppo 8; Mtu Italia 6; Strinati 3; Rinnova 2; Newcastle United, I Mammelloni 1.