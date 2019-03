Calcio a 5 ASI, è iniziata la fase finale provinciale

In Serie A, partenza con il botto per i Vuturii, mentre in serie B Beverini porta alla vittoria la formazione Mk. Ivascu, Di Blasio e Giosanu, sono i migliori marcatori di giornata.

La Spezia - Con le partite disputate questa settimana, hanno preso il via ufficialmente i campionato provinciali di calcio a 5 ASI di Serie A e Serie B, sotto l'attenta regia di Franco Atzei e dello staff di Campionato Spezzino. In Serie A, partenza con il botto per la formazione dei Vurturii, da molti considerata la vera favorita alla vittoria finale, che grazie alla coppia formata da Ivascu e Giosanu, entrambi a segno con cinque reti, batte 15-5 la Pizzeria l'Arcolana, alla quale non bastano le doppiette realizzate da Cargioli e Isoppo. Trascinata dalle cinque reti realizzate da bomber Di Blasio, l'Olandese Volante, batte 7-5 i Petti di Pollo, mentre Benedetti e Cissè portano alla vittoria gli Stralunati contro il Podenzana All Stars. Si dividono la posta in palio le formazioni della Perla di Lerici e i T9, dove spicca la prestazione di Fresco. In Serie B, inizia nei migliore dei modi la formazione Mk che grazie alla tripletta di Beverini batte 8-4 il Rinnova, mentre la doppietta di Micheletti non consente ai Mammelloni di battere il Newcastle United, quest'ultimo a segno con Ferrara e Carnicelli per il definitivo 2-2. La Mtu Italia vince a tavolino la sfida contro l'Atletico ma non troppo.



Seria A, risultati 1a giornata

Olandese Volante – Petti di Pollo 7-5 ( Di Blasio (5), Mozzacchiodi (2); Palumbo, Parollo (3), Spitale )

La Perla Lerici – T9 4-4 ( Fresco (3): Della Monica (2), Vincenti, Tagliente )

Stralunati – Podenzana All Stars 9-7 / Pulsinelli, Benedetti (4), Cissè (4); Battistini (2), Rombi (3), Spinetti )

Pizzeria L'Arcolana – Vulturii 5-15 ( Cargioli (2), Isoppo (2), Zuccarello, Ivascu (5), Sorandi (2), Giosanu (5), Costea ( 3) )

Classifica: Vulturii, Stralunati, Olandese Volante 3; La Perla Lerici, T9 1; Podenzana Alla Stars, Petti di Pollo, Pizzeria l'Arcolana 0.



Serie B, risultati 1a giornata

Rinnova FC – Mk 4-8 ( Bertoncini, Lombardi (2), gabelloni; Beverini (3), Inchincoli (2), Pezzoni, Callegari, Carli )

Mtu Italia – Atletico ma non troppo 6-0

I Mammelloni – Newcastle United 2-2 ( Micheletti (2); Ferraram Carnicelli )

Ha riposato: Strinati

Classifica: MK, Mtu Italia 3; I Mammelloni, Newcastle United 1; Strinati, Rinnova 0,; Atletico ma non troppo -1