Calcio a 5 ASI, continua il testa a testa tra il Vurturii e l'Olandese Volante

In Serie B, un super Cozzani trascinata la MK alla vittoria contro la Mtu Italia, a cui non basta la tripletta di Silvio Cantoni.

La Spezia - Con le partite disputate in questo fine settimana, è andata in archivio la terza giornata dei campionati provinciali di calcio a 5 ASI organizzati da Campionato Spezzino. In Serie A,continua il duello tra le capoliste: il Vulturri conquistano la vittoria a tavolino contro i Petti di Pollo, mentre l'Olandese Volante ne rifila 12 agli Stralunati grazie alle reti di Di Blasio, a segno con sei reti, reitnao, Xhakosi, Longhi e Petrilli, entrambi a segno con una doppietta. Trascinati dalle sei reti realizzate da Rombi, miglior marcatore di giornata insieme a Di Blasio dell'Olandese Volante, il Podenzana All Stras batte la Perla di Lerici per 9-7. La Pizzeria l'Arcolana centra la prima vittoria stagionale contro i T9 dove spicca su tutti la prestazione offerta da bomber Zuccarello, autore di ben cinque reti.

In Serie B, la Mk si aggiudica il big match contro la Mtu Italia 6-5 grazie alla reti di Cozzani, autore di un poker, Cerretti e Inchincoli, mentre per gli ospiti a segno ci vanno Cantoni, autore di una tripletta, Giacomelli e Strata. Grazie alla netta affermazione contro il Newcastle United, dove spicca la prestazione offerta dalla coppia Abraciano- Sala, entrambi a segno con un poker di reti personale, si conferma al secondo posto la formazione dell'Atletico ma non troppo. Con le reti messe a segno Aloi e Berettieri, entrambi a segno con una doppietta, Tagliazzuchu, Donati e Brizzi, quest'ultimo a segno con quattro reti, si conferma al terzo posto la formazione degli Strinati che battono 10-5 il Newcastke United. Ha osservato il turno di riposo la formazione del Rinnova Fc, fanalino di coda del campionato.



Serie A, risultati 3a giornata

Olandese Volante – Stralunati 12-4 ( Di Blasio (6), Longhi (2), Petrilli (2), Reitano, Xhakosi; Bergami (3), Cissè )

Vulturii – Petti di Pollo 6-0 ( A tavolino )

La Perla Lerici – Podenzana All Stars 7-9 ( Bilotta, Gjonaj (3), Zimbello (3); Rombi (6), Savoia (2), Amorfini )

Pizzeria L'Arcolana – T9 8-4 ( Piceni (2), Zuccarello (5), Zampolini; Depascale, greco, tedesco, Tagliente )

Classifica: Vulturii, Olandese Volante 9: Stralunati 6; Podenzana All Stars, Pizzeria l'Arcolana 3; La Perla Lerici, T9; Petti di Pollo 1.





Serie B, risultati 3a giornata

Mk – Mtu italia 6-5 ( Cozzani (4), Cerretti, Inchincoli; Cantoni (3), Giacomelli, Strata )

Atletico ma non troppo – I Mammelloni 14-4 ( Abraciano (4), Minari (3), Rivelli, Sala (4), Tamburini; Piano (2), Kuci, Fosella )

Newcastle United – Strinati 5-10 ( Lattanzi, Vitali; Aloi (2), Brizzi (4), Tagliazzucchi, Berettieri (2), Donati )

Ha riposato: Rinnova FC

Classifica:MK 9; Mtu Italia 6; Atletico ma non troppo 5; Strinati 3; Newcasle United, I Mammelloni 1; Rinnova -1