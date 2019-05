Calcio a 5 ASI, concluse le semifinali play off di Serie A e Serie B

In evidenza i bomber Vaiano ( Vulturri ), Cantoni ( Mtu Italia ) e Cozzani ( Mk )

La Spezia - Si va verso la conclusione della stagione 2018-2019 dei campionati provinciali di calcio a 5 ASI, l'importante manifestazione organizzata da Campionato Spezzino. In Serie A, la tripleta di Faggioni Alberto e il poker personale di Mora Gabrielle regalano la finale ai petti di Pollo che battono 7-6 gli Stralunati, a cui non basta la prestazione maestosa di Tusini Francesco autore di una tripletta. Netta, invece, la vittoria della quotata formazione del Vulturii che batte 22-1 la Pizzeria L'Arcolana grazie alle reti di Costea Adrian Catalin (3), Giosanu Marius Costantin (6), Soradi David Cristian, Ivascu Robert Marian (4) e Vaiano Angelo ( 7). In Serie B, trascinata dalle sei reti di cantoni Silvio, oltre alle singole di Locori e teruzzi, la Mtu Italia batte il Rinnova per 9-4 e accede alla finale dove incontrerà la Mk che grazie alla cinquina di reti del solito Cozzani Luca batte 7-8 gli Strinati.





Seria A, risultati semifinale play off

Petti di Pollo – Stralunati 7-6 ( Faggioni (3), Mora (4); Tusini (3), Saccani (2), Battista )

Pizzeria L'Arcolana – Vulturii 1-22 ( Zuccarello; Costea (3), Giosanu (6), Ivascu (4), Vaiano (7), Sorandi )



Serie B, risultati semifinali play off

Rinnova F.C – Mtu Italia 4-9 ( Arcangeli (2), Battaglia, Lombradi; Cantoni (6), Locori, Teruzzi )

Strinati – Mk 7-8 ( Aloi (2), Brizzi, Donati; Cozzani (5); Inchincoli, Pezzoni, Carli )