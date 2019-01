Calcio a 5 AICS, un super Cozzani trascina la formazione del MK

In testa alla classifica continua la lotta tra la formazione del Podenzana All Stars e quella dei Vulturii.

La Spezia - E' giunto all'ottava giornata il campionato provinciale Aics organizzato dal Campionato Spezzino presso i Centri Sportivi “La Pianta 310” e del River Sporting Club di Arcola. Continua la marcia solitaria del Podenzana All Stars che grazie alla reti realizzate da Scalise, autore di una tripletta, Rombi, a segno con una doppietta, e Savoia sconfigge 6-5 i Stranulati, a cui non basta la prestazione maiuscola di Tusini a segno con un poker. Alla vittoria della capolista, risponde prontamente la formazione dei Vulturii, quest'ultimi trascinati dal poker di reti personale realizzato dalla coppia Gambino – Ivascu, che batte nettamente la Pizzeria L'Arcolana. Trascinato dalla maestosa prestazione dell'attaccante Luca Cozzani, autore di ben sette reti che gli valgono anche la palma come miglior realizzato di giornata, la formazione del MK si aggiudica il big match di giornata contro la MTU Italia, alla quale non basta la doppietta messa a segno da Foce. Di seguito i risultati.







Risultati ottava giornata

Atletico ma non troppo – Rinnova F.C 4-8 ( Attardo, Sala (2), Minari; Arcangeli (2), Battaglia (5), Gabelloni )

MTU Italia – T9 4-8 ( Cantoni, Foce (2), Sorrentino, Cazzolato (2), Giacovelli (5), Verde )

Strinati – Mk 8-13 ( Aloi (3), Brizzi (4); Cozzani (7), Inchincoli (2), Carli (3), Corbani )

Bar Il Pontile – Olandese Volante 5-2 ( Mariotti (2), Olivieri (3); Longhi, Reitano )

U.S Stralunati – Podenzana All Stars 5-6 ( Tusini (4), Battista; Scalise (3), Rombi (2), Savoia )

Pizzeria L'Arcolana – Vulturii 2-15 ( Isoppo, Zuccarello; Giosanu (2), Gambino (4), Ivascu (4), Vaiano (5) )

Newcastle – I Mammelloni 6-5 ( Ciuti (5), Lattanzi; Micheletti (4), Piano )

Ha riposato: Petti di Pollo



Classifica: Podenzana All Stars 20, Vulturii 19; MTU Italia 16; T9 14; Olandese Volante 13; MK 12; Stralunati, Bar Il Pontile, Newcastle 9; Petti di Pollo 8; Atletico ma non troppo, I Mammelloni 6; Pizzeria L'Arcolana, Rinnova 3; Strinati -1