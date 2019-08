Calcio Spezzino cresce e rilancia...

La Spezia - Ricominciano i campionati e anche Calcio Spezzino, come una delle tante società che hanno fatto la preparazione estiva, è pronta ai nastri di partenza.

Nastri di partenza per una maratona che comunque, per noi, non si interrompe mai perchè ci siamo 365 giorni all'anno e anche in questa calda estate abbiamo seguito e raccontato tutto, dai tornei estivi al calciomercato. E ci siamo per dare risalto e visibilità allo sport più bello del mondo. Per raccontare lo spirito del calcio dilettanti, per dare cronaca alle migliaia di partite del settore giovanile che da settembre e a giugno ci accompagnano.

Un portale per tutti: per chi è ancora piccolo e sogna di diventare un famoso calciatore, per chi è più grande ma continua a non rinunciare alle scarpe da calcio e una divisa addosso.

E proprio per queste ragioni, quest'anno indicheremo settimanalmente il miglior giocatore in 5 superclassifiche:



Esordienti



Giovanissimi



Allievi



Juniores



Dilettanti (dalla II categoria alla Serie D)



Un goal, una bella prestazione, un assist al bacio, un gesto particolare per essere il giocatore speciale di quella giornata. A loro dedicheremo visibilità, foto, strapperemo dichiarazioni. Li tratteremo come Messi....

E tutti i "giocatori speciali" saranno "convocati" ad un grande evento di fine stagione....ma di questo vi racconteremo più avanti.



Buon calcio a tutti.



La Redazione