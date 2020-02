Buon compleanno Calcio Spezzino!

Oggi è una data particolarmente importante per Calcio Spezzino, esattamente oggi infatti il nostro quotidiano on - line sul mondo del calcio dilettantistico della Spezia, ma che si interessa anche della Liguria e dei "cugini" di Massa Carrara, va in doppia cifra e compie i suoi primi dieci anni.



Dieci anni contraddistinti da amore, cuore, passione e sacrificio rivolti sempre verso il calcio dilettantistico cercando di mettere sempre al centro dell'attenzione i suoi protagonisti: dai più grandi fino ai più giovani e appassionati atleti. Dieci anni in cui, tra sforzi, sacrifici e a volte piccole incomprensioni, siamo cresciuti e...possiamo dirlo con orgoglio perchè sono i dati a confermarlo...siamo cresciuti tanto. Siamo passati da essere un piccolo blog amatoriale a fare parte integrante del più importante quotidiano on - line della provincia della Spezia ossia Città della Spezia.



Dieci anni in cui abbiamo lanciato idee, rubriche, novità in cui siamo riusciti a realizzare il nostro "piccolo sogno" del Gran Galà del Dilettanti portandolo in scena per cinque edizioni.



Dieci anni in cui abbiamo subito anche qualche "imitazione" e questo ci ha fatto capire meglio che la strada intrapresa era quella giusta.



Dieci anni in cui abbiamo anche ricevuto critiche, sia costruttive che meno, ma dietro ad ognuna di queste critiche, magari dopo un'iniziale broncio, abbiamo sempre cercato di crescere cercando di migliorare il nostro "prodotto".



Dieci anni in cui, e qui lo diciamo lasciando spazio anche ad una punta di orgoglio personale, siamo riusciti a diventare un punto di riferimento per tanti appassionati e addetti ai lavori del genere.



Dieci anni in cui sono solo due persone a mandare avanti tutto questo...insomma



AUGURI CALCIO SPEZZINO, BRINDIAMO A TANTI ALTRI ANNI COSI'!



Juri Lertora e Guido Lorenzelli