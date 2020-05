Bundesliga pronta a ripartire

Tra le tante incertezze su possibili ripartenze o definitive sospensioni, come già successo in Olanda, Belgio e Francia ad esempio, c'è un campionato che è pronto a ripartire a breve, si tratta della Bundesliga tedesca.



Manca ancora la data ufficiale, ma i vertici del governo teutonico, con la cancelliera Angela Merkel in testa, e i presidenti delle Regioni avrebbero trovato un accordo per far tornare le squadre in campo nella seconda metà di maggio in modo da completare la stagione interrotta per la pandemia da Coronavirus. È quello che ha riportato la Bild on line, anticipando l'esito dell'incontro a Berlino fra Stato e Regioni.



Angela Merkel, dopo aver annunciato il via libera al ritorno in campo della Bundesliga da metà maggio, ha sottolineato che “il tasso di contagio è stazionariamente sotto l’1”, tranne in una regione, e “il numero dei nuovi contagiati resta da giorni sotto le quattro cifre”.



«Ora per noi calciatori arriva l'epoca di una nuova responsabilità», è l'appello lanciato dalle colonne della Faz da Manuel Neuer (nella foto, ndr), portiere del Bayern e capitano della nazionale tedesca. «La responsabilità della nostra professione è tutta nelle nostre mani. Il protocollo di sicurezza stabilito per la ripresa è il migliore possibile, e deve esser chiaro che è importante per gli altri, ma anche per noi».



L'ultima partita in Bundeslinga era stata giocata lo scorso 13 marzo. La data esatta del fischio d’inizio è legata comunque a una precisa condizione, di cui prima non si era parlato: una quarantena completa e preventiva di 14 giorni per tutte le squadre, nella forma di un ritiro blindato. In realtà i club hanno già ripreso gli allenamenti da un mese in quarantena parziale, rispettando misure sanitarie e distanza sociale. Una volta ripartiti ci sarà un tetto massimo di 300 persone per partita allo stadio tra calciatori, assistenti, arbitri, dirigenti, personale sanitario, addetti alla sicurezza, fotografi, raccattapalle e quant’altro. A nove giornate dal termine in vetta al campionato il quotatissimo Bayern Monaco con 55 punti seguito a quattro lunghezze di distanza dai rivali del Borussia Dortmund, mentre sul terzo gradino del podio vi è il Lipsia a quota 50.