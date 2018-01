Bresciani verso il Livorno: un altro talento della D tra i professionisti!

L'esterno mancino lunigianese del Seravezza Pozzi a giorni firmerà con il Livorno capolista nel Girone A di Serie C. In panchina troverà la vecchia conoscenza spezzina Andrea Sottili

La Spezia - E' oramai il segreto di Pulcinella e, anche se manca ancora l'ufficialità, il talentuoso esterno mancino classe '97 Nicolas Bresciani è in pratica un nuovo giocatore del Livorno! Per Bresciani si aprirebbero così in maniera meritatissima le porte del calcio professionistico. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Lunigiana, è salito alla ribalta per le sue grandissime prestazioni con il Seravezza Pozzi con cui ha disputato gli ultimi tre campionati vincendo lo scorso anno il torneo di Eccellenza della Toscana e con cui in questa stagione, da neo promosso in Serie D, si è confermato ad altissimi livelli sotto l'ottima guida di mister Vangioni. Un crescendo continuo di prestazioni giornata dopo giornata con la maglia verde azzurra indosso con cui ha messo insieme 19 presenze, una rete e numerosi assist serviti ai compagni. Insomma un altro giovane talento che dalla vetrina della Serie D spicca il volo verso il calcio dei professionisti e lo fa con una società come il Livorno, guidata in panchina dalla vecchia conoscenza spezzina Andrea Sottili, che vanta ben nove punti di vantaggio sulla seconda della classe Viterbese. Solo una formalità ora la firma con i labronici tanto che ieri lo stesso Bresciani dopo la sua ultima partita con il Seravezza (vittoria a Montecatini con gol di Syku, N.d.r.) ha salutato i suoi ex compagni e la società sul proprio profilo personale di Facebook con queste parole: "Sarà un arrivederci e non un addio. Sicuramente mi dimenticherò di qualcuno, ma volevo ringraziare veramente tutti, i mitici Lino e Kakà, tutti i dirigenti, il grande cuoco Francè, il vicepresidente Ale, i direttori Vinì e Tommy, la coppia Martinelli-Vangioni, la segretaria Susy e il pres Lorenzo, infine volevo ringraziare voi, la banDa che mi ha fatto vivere giornate indimenticabili e mi ha fatto crescere a livello calcistico e umano. E' un treno che passa poche volte e voglio provare, altrimenti non si sa come può essere. Dalla salvezza del primo anno, alla vittoria della Coppa Toscana e infine alla vittoria del campionato di Eccellenza, per non dimenticare questa prima parte di campionato: qualche soddisfazione le abbiamo provate. Grazie veramente a tutti e mi raccomando banDa continuate a far vedere quelli che siete ogni domenica. In bocca al lupo verdeazzurri!"