Beccati a giocare a calcio, multa salatissima per 22 ragazzini

Ai tempi del Coronavirus c'è anche chi fa la "spia" a una partita di 22 ragazzini chiamando i Carabinieri che, applicando alla lettera la legge, comminano una super multa ai giovani.



E' successo a Borgaro Torinese dove ventidue ragazzi si erano messi d'accordo dandosi appuntamento la scorsa domenica pomeriggio presso il campo del paese, ma qualcuno ha segnalato la cosa dando l'allarme e sul posto sono giunti i militari. I ventidue ragazzi sono quindi stati "beccati" in campo a disputare la partita di calcio, violando quindi le regole previste per l'emergenza anti contagio da Covid-19.



Per ciascuno dei ragazzi è quindi scattata la sanzione prevista di € 400,00 a testa per un totale complessivo che sfiora quindi i 9mila euro.