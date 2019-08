Genova- Con Comunicato Ufficiale N° 23 – 2019/2020 il Settore Tecnico ha pubblicato il Bando di Ammissione al Corso per l’Abilitazione ad “Allenatore Dilettante Regionale” la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale Liguria della L.N.D.; lo stesso avrà luogo nella provincia di Imperia (in località Camporosso) dal 23/09/2019 al 21/12/2019.



Le domande di ammissione al Corso dovranno essere presentate con documentazione in originale direttamente o inviata tramite posta o corriere, al Comitato Regionale Liguria – Commissione Corso Allenatore Dilettante Regionale – Via Dino Col 4/4, 16149 Genova, entro il 05.09.2019.



La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della stessa.



Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.



Il Bando di Ammissione al Corso è reperibile in allegato al Comunicato Ufficiale n. 05, presso la sede del Comitato Regionale Liguria e sul sito del Settore Tecnico della F.I.G.C. al seguente link: http://www.settoretecnico.figc.it.