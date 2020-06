Asd e Srld, da lunedì possono partire le richieste per i contributi a fondo perduto

l fine di assicurare un ulteriore sostegno alle attività sportiva di base, l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche dei finanziamenti a fondo perduto.



Per presentare la domanda sono state definite due finestre temporali:



Per contributo Affitti: dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020



Per contributo Attività: dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020



A link sottostante tutti i requisiti obbligatori per le società:

http://www.sport.governo.it/media/2157/allegato-1-criteri-per-laccesso-ai-finanziamenti.pdf