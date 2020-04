Arriva il bonus da 600 € per i Collaboratori Sportivi

Tra i decreti attesi nella giornata di ieri è arrivato il via libera definitivo per il bonus dedicato ai collaboratori sportivi. Per ottenere la cifra di 600 euro bisognerà presentare domanda a Sport e salute spa, a cui è stato dedicato un fondo di 50 milioni di euro.



Le modalità per la corresponsione dell’indennità di 600 euro spettante ai soggetti che hanno un rapporto di collaborazione sportiva presso le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state descritte in un comunicato ufficiale scaricabile dal sito della LND.



La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di Martedì 7 Aprile 2020 sul sito di Sport e Salute: www.sportesalute.eu



La richiesta potrà essere inoltrata solo nel caso il reddito sia inferiore ai diecimila euro.