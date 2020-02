Arbitro CAI muore in un incidente stradale

La Lega Nazionale Dilettanti si unisce al cordoglio dell’Associazione Italiana Arbitri per la tragica scomparsa di Loris Azzaro, direttore di gara della sezione di Aosta in organico alla CAI, morto a soli 25 anni mentre iniziava il suo viaggio per raggiungere la Basilicata, dove ieri avrebbe dovuto condurre la gara del campionato di Eccellenza Brienza-Montescaglioso. Agente della Polizia di Stato, con la sua autovettura stava raggiungendo l’aeroporto. “Un'altra tragedia ha colpito il calcio italiano" - ha commentato il presidente della LND Cosimo Sibilia - "Un giovane che, come ogni weekend, si stava mettendo in viaggio per coltivare la sua passione, quella dell’arbitraggio. Alla sua famiglia e all'Aia giungano le mie condoglianze e quelle della Lega Nazionale Dilettanti”. Per onorare la memoria di Loris, tutti gli arbitri di tutte le categorie, impiegati nel fine settimana, sono scesi in campo indossando il lutto al braccio.