Amichevoli, con un gol del "Cigno" Maggiore il Pietrasanta supera la Pontremolese

Pietrasanta - Amichevole di prestigio per lo Sporting Pietrasanta che sul nuovo sintetico del Pedonese ha ospitato i lunigianesi della Pontremolese, dove il team azzurro guidato dal tecnico ligure Giuseppe Zuccarelli parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza, i locali di mister Bucci a quello di prima toscana. La sgambata è terminata con il successo dei bianco azzurri di Tosi & compagni in virtù delle reti di De Wit nelle prime battute e di Maggiore ad inizio ripresa, per gli ospiti momentaneo pareggio del giovane De Negri. Le due compagini dopo un lungo pre campionato e due gare ufficiali entrambe di coppa nelle rispettive categorie si apprestano ad iniziare la nuova stagione. Per il club del presidente Serafino Coluccini esordio interno contro i lucchesi del Ponte a Moriano, mentre i lunigianesi ospitano al “Lunezia” i pratesi dello Zenith Audax.

Riavvolgendo il nastro dell’interessante sgambata disputata a ritmo campionato iniziava con un’incursione dell’ex aquilotto Rosaia che terminava senza esito. Subito dopo è Cattani inseritosi dal limite prova il tiro che termina a lato. Al quarto d’ora cross dal fondo di Filippi G. nel cuore dell’area Ceragioli respinge corto, la difesa pietrasantina respinge a centro porta il tiro di Posenato. La reazione dei locali è con Tosi il tiro su punizione dai venti metri è deviata da Cacchioli in tuffo, nell’azione successiva lo Sporting passa con De Wit la conclusione è leggermente deviata che inganna Cacchioli. La pontremolese in tenuta orange pareggia subito i conti con De Negri dopo uno scambio nello stretto con Posenato, prima del riposo da segnalare diverse occasioni per entrambe. Tiro dal vertice dell’area di Cattani che termina ancora a lato alla destra di Ceragioli, lo imita Posenato dal limite, alto. Risponde lo Sportoing con Mancini il suo diagonale è parato a terra da Cacchioli. Al tramonto della prima frazione Filippi G. costringe Ceragioli a parare in due tempi il tiro dal limite. Nella ripresa con le formazioni rivoluzionate per via delle numerose predisposte sostituzioni il match rimane intenso e aperto, Maggiore nei minuti iniziali prima prova a sorprendere il neo entrato Gussoni con un rasoterra dal limite, due minuti più tardi fa centro sempre dal limite. Nella seconda parte dell’amichevole da registrare un piattone da buona posizione di Bertolini sugli sviluppi di una punizione di Posenato, mentre allo scadere finisce alto una conclusione del nuovo entrato Guidotti.



Tabellino



Sporting Pietrasanta-Pontremolese 2-1

Sp.Pietrasanta Ceragioli(Musetti), Laucci, Ambrosi(Sodini), Szabo(Guidotti), Moriconi(Tancredi),Tosi(Moschetti), Biagioni(Costa), De Wit(Russo), Maggiore (Dell’Amico), Mancini( Cerri), Crovi(Pinelli) All. Bucci



Pontremolese : Cacchioli(Gussoni), Filippi A.,Menichetti(Razzini) Manenti, D’Angelo(Gabrielli), Rosaia,Cattani(Bertolini),Clementi(Buluggiu),Posenato,Filippi G.,De Negri. All. Zuccarelli



Marcatori : 16’ De Wit, 21’ De Negri, 52’ Maggiore