Amichevoli: Sestrese subito nel segno della coppia Mura - Sighieri

Fine settimana di "allenamenti congiunti" in giro per la Liguria. Importante successo della Sestrese (Eccellenza) che si impone 4 - 1 sulla Goliardicapolis (Promozione). Doppio vantaggio con il fresco ex di turno Mura, su palla recuperata da Riccardo Bazzurro e rifinita da Sighieri al 5' e poco dopo su perfetto cross da destra ancora di Sighieri. A cavallo dell’intervallo ecco arrivare il tris del classe 2002 Matzedda e il poker di Alagona. Sigillo della bandiera per i granata nel finale.



Grande vittoria per il Marassi (Promozione) contro l'Angelo Baiardo (Eccellenza). Ancora in gol l'ex Fezzanese Pondaco, vero e proprio lusso in questa categoria, pareggio di Napello, poi il 2 - 1 di Casella. Chiude i conti nella ripresa Cinardo.



La Lavagnese (Serie D) si impone invece di misura in casa della Genova Calcio (Eccellenza). A realizzare il gol vittoria uno dei giovani classe 2003 aggregati alla formazione di mister Nucera.



Stesso punteggio per la Sanremese (Serie D) vittoriosa di misura al "Sivori" contro il neo promosso Sestri Levante (Serie D): a decidere il match in favore dei matuziani del neo allenatore Bifini ci pensa Demontis a sette minuti dal 90°.



Infine il Rapallo Rivarolese (Eccellenza) fa suo il "Memorial De Fraia" nel triangolare con Caperanese (I Categoria) e Voltrese (Promozione), quest'ultima battuta ai calci di rigore.



Tabellini



Sestrese - Goliardicapolis 4 - 1

Marcatori: 5° e 14° Mura (S), 43° Matzedda (S), 46° Alagona (S)



Marassi - Angelo Baiardo 3 - 1

Marcatori: Pondaco (M), Napello (B), Casella (M), Cinardo (M)



Genova Calcio - Lavagnese 0 - 1



Sestri Levante - Sanremese 0 - 1

Marcatore: 83° Demontis