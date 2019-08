Amichevoli, Fezzanese supera Canaletto in rimonta

La Spezia - Doppia amichevole Sabato pomeriggio al "Tanca" della Spezia dove i padroni di casa del Canaletto hanno ospitato la Prima Squadra della Fezzanese, mentre subito dopo il Cadimare ha incrociato i tacchetti con la Juniores Nazionale dei "Verdi".



Nella prima frazione della prima partita formazione giovanissima quella schierata da Sabatini contro un Canaletto a cui mancavano Poli, Costa, Marozzi e Boggio. Al quarto d'ora esce male Greci che si fa anticipare da Rodriguez con un sombrero e poi l'attaccante locale appoggia in rete a porta sguarnita. Al 3° lo stesso Greci era bravo ad uscire sull'attaccante avversario e anticiparlo. Al 10° Tivegna c’entra dalla sinistra per Frolla che in spaccata da sottomisura centra la traversa. Al 36°, dopo una punizione di Cerchi che sorvola di poco la traversa, gran pallone in verticale dello stesso Cerchi per il taglio di Frolla che incrocia il diagonale davanti a Bertagna cercando il secondo palo, ma il pallone finisce sul fondo.

La ripresa vede al 57° l'ingresso dei giocatori più esperti della squadra di Sabatini e la musica cambia da subito con Diallò che si scatena e segna quattro reti colpendo anche l'incrocio dei pali. Al 61° Cantatore lavora un bel pallone e lo cede al limite a Saporiti che conclude potente di prima intenzione: para Stano. Un minuto dopo cross di Zappelli dal fondo è Dialló sovrasta Antonelli e insacca di testa il pareggio. Al 64° Saporiti da in verticale a Cherif Diallò che insacca di potenza. Al 65° Cherif Dialló conclude da sottomisura, respinge Stano e tap - in di Cantatore per l’1-3. Al 77° scambio in area De Martino - Dialló che poi scarica una potente conclusione che si stampa sull’incrocio dei pali. Al 79° palla sopra la difesa di Cantatore per lo scatto di Cherif Dialló che salta Stano, proteso in vana uscita, e appoggia in rete l’1-4 e personale tripletta. All'87° servizio di Cherif Diallò per Cantatore che conclude di destro trovando la gran parata di Stano. All'88° ancora un assist di Cantatore per Dialló che con un diagonale infila Stano per l’1-5 definitivo. Anche nella Fezzanese molte le assenze: out infatti Terminello, Addiego Mobilio, Cecchetti, Bruzzi e Vanacore.



Nella successiva amichevole successo per la rinnovata Juniores Nazionale della Fezzanese che supera di misura per 1 - 2 un rimaneggiato Cadimare grazie alle reti di Lazzari e Frolla. Per i bianconeri di mister Buccellato momentaneo pareggio a firma di Pannone, neo acquisto ex Don Bosco Spezia.



Tabellini



Canaletto - Fezzanese 1 - 5

Marcatori: 15° Rodriguez (C), 62°, 64°, 79° e 88° Cherif Diallò (F), 65° Cantatore (F)



Canaletto (Primo Tempo): Bertagna, Masini, Pasini, Becci, Bagnoli, Mendoza, Antonelli J., Ambrosini, Paparcone M., Campagni N., Rodriguez. All. Bastianelli

Canaletto (Secondo Tempo): Stano, Laminetti, Pasini, Antonelli D., Sanguinetti, Bottega, Ardovino, Caneri, Cattani, Bye, Marte (78’ Christoper). All. Bastianelli



Fezzanese: Greci (46’ Bleve), Rossi (57’ Castagnaro), Gavini (57’ De Martino), Delvigo (57’ Zavatto), Raso, Bonfiglioli (57’ Grasselli), Zappelli, Cerchi (57’ Monacizzo), Campagni F. (57’ Saporiti), Frolla (46' Dialló), Tivegna (57’ Cantatore). All. Sabatini





Cadimare - Juniores Nazionale Fezzanese 1 - 2

Marcatori: Lazzari (JF), Pannone (C), Frolla (JF)



G.L.