Amichevoli, Casarza corsaro al "Luperi" con la Tarros Sarzanese

Anche per le compagini spezzine è stato un fine settimana di "allenamenti congiunti". Ha iniziato il Ceparana (I Categoria) che, per la verità, non ha trovato molta resistenza nel Monzone (II Categoria) superato con un roboante 0 - 8 in cui spiccano le marcature multiple dei fratelli Valletta.



Sabato ha subito risposto il Casarza Ligure (I Categoria) di Cervia che si è imposto di misura al "Miro Luperi" contro la Tarros Sarzanese (Promozione) padrona di casa. Decisivi i gol di Rossetti e Della Pina per i granata.



Si è poi proseguito con un'amichevole di prestigio per il Canaletto Sepor (Eccellenza) rimandato battuto 4 - 0 dalla Massese (Eccellenza) di Gassani in rete con la doppietta di Donati, Papi e Mazroui (nella foto di Luigi Tonarelli, ndr).



Vittoria per la Fezzanese (Eccellenza) di Fasano in casa di un Intercomunale Beverino (I Categoria) dell'ex Strata comunque rimaneggiato. Al "Rino Colombo" decidono i gol di Bruzzi e De Martino.



Esordio vincente per la Santerenzina (Prima Categoria) contro la Juniores Regionale della Fezzanese stessa. Decidono le reti del classe 2001 Ticozzi e di Gerosa. Per gli ospiti di Cristiano Rolla in rete il classe 2003 ex Seravezza Bello.



Infine tris del Serricciolo (I Categoria) sulla Castelnovese (I Categoria) del nuovo corso Bertanelli. In gol Tavoni, Lisi e il subentrato Pangi.



Tabellini



Monzone - Ceparana 0 - 8

Marcatori: Beggiato, Valletta F. (3), Valletta M. (2), Orsoni, Matteucci



Tarros Sarzanese - Casarza Ligure 1 - 2

Marcatori: 10° Della Pina (C), 18° Rossetti (C), 34° Neri (T)



Massese - Canaletto Sepor 4 - 0

Marcatori: Donati, Donati, Papi, Mazroui



Massese: Barsottini; Manfredi Luca; Rudi; Zambarda; Della Pina (Battistoni); Lucaccini (Illario); Marcon (Mazroui); Centonze (Pasque); Papi Prince; Donati (Manfredi Filippo). All. Gassani



Intercomunale Beverino - Fezzanese 0 - 2

Marcatori: 12° Bruzzi, 70° De Martino



Fezzanese (1^Tempo): Greci, Russi, Terminello, Cecchetti, Zavatto, De Martino, Grasselli, Zappelli, Carlini, Baudi, Bruzzi. All. Fasano

Fezzanese (2^Tempo): Bleve, Gavini, Ascoli, Cecchetti, Zavatto (dal 20’st Pierotti), De Martino, Grasselli, Zappelli, Frolla, Baudi, Bruzzi.



Santerenzina - Juniores Regionale Fezzanese 2 - 1

Marcatori: Ticozzi (S), Gerosa (S), Bello (JF)



Serricciolo - Castelnovese 3 - 0

Marcatori: 20° Tavoni, 60° Lisi, 85° Pangi



Serricciolo: Landi, Tonelli, Casciari, Mazzone, Bellotti, Lisi, Gnoffo, Piscopo, Tavoni, Raffo, Lombardi. All. Chelotti

A disp.: Manzato, Ballerini, Pangi, Bertolini.



Castelnovese: Luciani, Musetti, Corbani, Coppola, Orlandi, Cherubini, Petrucci, Marinari, Santella, Morra, Canalini. All. Bertanelli.

A disp.: Tovani, Martelli, Bartoli, Suso, Baudone, Figaia.