Alle 13:00 la LND discute il futuro dei campionati

Giornata chiave quella di oggi per il calcio dei dilettanti. La Lega Nazionale Dilettanti si riunirà in seduta alle ore 13:00 tramite una teleconferenza tra il presidente nazionale Sibilia (nella foto, ndr) e i presidenti regionali. Al vaglio la possibilità di un blocco totale dei campionati in attesa di un calo dell'epidemia da Coronavirus.



Nel Girone A di Serie D ad esempio, oltre alle date dei recuperi, è difficile anche pensare di poter proseguire con il normale svolgimento del calendario vista la presenza nel girone di squadre come Verbania, Borgosesia e Caronnese tutte appartenenti alle zone rosse letteralmente blindate dall'ultimo decreto nazionale in materia di contenimento del contagio.



Anche a livello regionale dovranno essere trovate soluzioni efficaci a partire dal torneo di Eccellenza fino a scendere alla II Categoria per la provincia della Spezia e alla III Categoria per le altre province.



Se da un lato della medaglia sospendere i campionati imporrebbe lunghe code di recuperi e il prolungamento degli stessi, dall'altra parte la salute viene prima di tutto e molte società hanno addirittura sospeso gli allenamenti in attesa che la grave situazione possa scemare.