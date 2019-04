Al Genoa la prima edizione del torneo in memoria di Sara Venturi

Sui campi di Padre Dionisio e della Pianta in scena il Pink Football Cup - 1° Memorial Sara Venturi. Grande presenza di pubblico e ottima riuscita della manifestazione

La Spezia - E' stato un 25 aprile di sport e solidarietà, ma soprattutto un 25 aprile tutto rosa quello che ha colorato i centri sportivi di Padre Dionisio e della Pianta 310, sedi della prima edizione edizione del "Pink Football Cup - 1° Memorial Sara Venturi , rassegna nazionale di calcio femminile con la gradita partecipazione di Spezia, Sassuolo, Sassuolo Femminile, Parma, Livorno, Pisa, Sampdoria, Genoa e Empoli. Dunque calcio, calcio femminile, una nuova frontiera di sport e valori tutta da scoprire che ha sostenuto e collaborato con l'Associazione "Sara nel Cuore", un dinamico gruppo di amici della conosciutissima ed apprezzata Sara Venturi che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione e per la raccolta fondi a sostegno del reparto di Oncologia Pediatrica dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova dove Sara ha ricevuto amorevoli cure durante la sua malattia. Alla guida dell'Associazione, tra gli altri, il marito di Sara, Gianluca Parenti e il responsabile tornei di Padre Dionisio, Vincenzo Carfora, particolarmente coinvolti nella parte organizzativa della rassegna. Sport, solidarietà e sorrisi, quelli che Sara ha sempre donato fino all'ultimo, che hanno creato magicamente una splendida cornice alle giocatrici in campo.



Per la cronaca, di fronte ad un numeroso pubblico proveniente da diverse regioni d'Italia, sotto la direzione di Vincenzo Carfora, con i graditi patrocini del Comune di La Spezia e dello Spezia Calcio, le nove formazioni in lizza si sono date strenua battaglia dimostrando un ottimo livello tecnico e un'elevata intensità di gioco.

Vincendo i tre rispettivi gironi US Sassuolo,UC Sampdoria,CFC Genoa hanno dato vita ad un un girone finale agguerrito, deciso nell'ultimo match, con il derby della lanterna Genoa - Sampdoria a decretare la compagine regina del torneo. Ad aggiudicarsi l’ambito premio sono le Ragazze del CFC Genoa che grazie ad differenza reti maggiore hanno la meglio sul team blucerchiato.



Hanno officiato alla cerimonia di premiazione il portiere dello Spezia Calcio Niccoló Manfredini e il centrocampista Giulio Maggiore, ex attaccante di serie A. A sorpresa la gradita presenza della conduttrice della trasmissione “Colpi di Tacco” Valentina Buttini. Presenti tutti gli amici di Sara, in rappresentanza dell’associazione “Sara nel Cuore”.

Tutte le fasi del torneo sono state seguite dai familiari di Sara e da Gianluca Parenti.



Classifica finale del 1^Memorial Sara Venturi quindi è:



1^ CFC GENOA

2^ UC SAMPDORIA

3^ US SASSUOLO

4^ AS LIVORNO CALCIO

5^ SASSUOLO CALCIO FEMMINILE

6^ SPEZIA CALCIO

7^ PARMA CALCIO

8^ PISA SPORTING CLUB

9^ EMPOLI FC



PREMI SPECIALI:

Miglior Portiere: Martina Parodi (CFC GENOA)

Miglior Marcatrice: Alessia Guglielmini (US SASSUOLO)

Miglior Giocatrice (mvp): Nicol Lazzeri( UC SAMPDORIA),

Anna Dalle Mura ( AS LIVORNO CALCIO),

Beatrice Cataldo ( SASSUOLO CALCIO FEMMINILE )