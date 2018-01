Aiac La Spezia, lo staff della Sampdoria al Ferdeghini

L'incontro di aggiornamento per i tecnici spezzini verterà sulla "Filosofia e Metodo della Sampdoria di Marco Giampaolo"

La Spezia - L'Associazione Italiana Allenatori Calcio Comitato Provinciale della Spezia organizza per lunedì 15 Gennaio 2018 alle ore 18, nella sala stampa "Rino Capellazzi" dello Spezia Calcio g.c. presso lo Stadio Ferdeghini, una Conferenza/Dibattito con lo staffdell'U.C. Sampdoria. Saranno infatti presenti Francesco Conti, allenatore in seconda di Marco Giampaolo, Stefano Rapetti Preparatore Atletico, Fabio Micarelli e Salvatore Foti Collaboratori Tecnici. Tema della serata: la Sampdoria di Marco Giampaolo 2017/18, Filosofia e Metodo. Seguirà cena presso il ristorante "Il Trincerone" dell'ex giocatore dello Spezia Calcio Massimo Melucci.

L'A.I.A.C. della Spezia ringrazia Gelateria "Tutto Gelato" di Rosaria D'Auria Via Fiume 190 La Spezia e "EDILBRI" settore edile per piani di ristrutturazione e ricostruzione con sede in Via Roma 195 La Spezia quali sponsor della serata.