AIC, si è dimesso il presidente Damiano Tommasi

A novembre le nuove elezioni per eleggere il successore

«Damiano Tommasi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione Italiana Calciatori nel corso dell’odierna riunione del Consiglio Direttivo. L’avvocato Umberto Calcagno, vice presidente vicario, assumerà le funzioni statutarie fino alla data delle prossime elezioni. Il Direttivo ha rivolto a Tommasi i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni sottolineando l’impegno, la serietà e la dedizione con i quali ha rappresentato la categoria dei calciatori e delle calciatrici».



Il suo terzo mandato sarebbe scaduto a Novembre, ma Tommasi ha voluto anticipare i tempi. Sarà il vicepresidente vicario Umberto Calcagno ad assumere le funzioni statuarie sino alle nuove elezioni.



Ora si apre la corsa al successore dell'ex centrocampista di Roma, Verona e Nazionale Italiana. Al momento l'unico candidato per le elezioni di novembre è Marco Tardelli.