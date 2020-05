A tu per tu con l'avvocato Luigi Fornaciari Chittoni

La Spezia - L’avvocato Luigi Fornaciari Chittoni, responsabile legale e addetto stampa del Don Bosco Spezia Calcio, ci ha concesso gentilmente una bella intervista nella quale si è parlato del momento difficile del calcio dilettantistico, di come si muoverà la storica società spezzina e sulla sua conferma nei quadri dirigenziali del club rossonero.





Con l’ufficialità dello stop dei campionati dilettanti, ora non resta che preparare la nuova stagione.

“Ci prepariamo ad organizzare la nuova stagione, che sarà profondamente diversa dagli anni scorsi nel modo migliore. E' ferma intenzione della nostra società garantire primariamente la sicurezza dei nostri atleti e dei nostri tesserati rispettando tutti i protocolli igenico-sanitari che saranno previsti dalla federazione. Abbiamo la fortuna di avere la gestione diretta di tutti gli impianti sportivi in cui giocano le nostre squadre, e questo ci da la massima libertà per la attuazione di tutte le regole che ci saranno date per la tutela della salute dei nostri giocatori”



Saranno tempi difficili per tutto il settore dilettanti, soprattutto sul lato economico. Voi come pensate di agire?

“Non nascondiamo che saranno tempi difficili per tutto il settore dilettantistico e certamente per far fronte all'ulteriore incremento di spese tutte le società del settore dovranno ripensare ad una diversa gestione economica. Da parte nostra avendo un ottimo settore giovanile per la prossima stagione e nostra intenzione di far esordire ancora di più i nostri ragazzi delle annate più' giovani in specie i 2002 e i 2003”



Siete un gruppo dirigenziale affiatato?

“Si, siamo un gruppo dirigente affiatato ove c'è una bella sintonia tra le figure storiche del Don Bosco ed in primis il nostro Presidente Giancarlo Franceschini con i componenti più giovani del nostro consiglio direttivo”



La prossima stagione sarà sempre il responsabile legale e addetto stampa del club?

“Da parte mia confermo il mio impegno anche per il prossimo anno, oltre che a seguire le pratiche legali-amministrative della società, anche di continuare a dare il servizio informativo nel nostro sito Facebook che è sempre più seguito, compatibilmente con i miei impegni professionali”.



Che messaggio volete mandare?

“Il messaggio che vogliamo dare e che noi continueremo ad esserci e confidiamo che ci sia un attenzione particolare proprio in questo momento al Calcio Giovanile e Dilettantistico che, mai come ora, ha bisogno di una particolare attenzione dagli Organi federali e dalle istituzioni, perchè diversamente si corre il rischio di perdere molte società per la prossima stagione. Non dimentichiamo che il calcio dilettantistico e giovanile è la parte più pura e bella del nostro calcio e sarebbe un peccato vederlo lentamente scomparire”