A La Spezia ritorna il corso per allenatori giovanili "UEFA C"

Il corso si svolgerà dal 7 Ottobre 2019 al 18 Gennaio 2020 sotto l'egida dell'AIAC della Spezia. Ecco come fare per presentare domanda di ammissione

La Spezia - Il Settore Tecnico con Comunicato Ufficiale N° 35-2019/2020 ha indetto un Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori Licenza "C" che si svolgerà a La Spezia dal 07/10/2019 al 18/01/2020 a settimane alternate.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle 22.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Il costo è di € 660,00. Al corso potranno partecipare un massimo 40 allievi a cui, fuori graduatoria, potranno essere aggiunte N°4 candidate.

Questo corso è un'importante successo dell' A.I.A.C. della Spezia, forte delle numerose richieste, dopo il primo Corso UEFA "C" terminato nell'aprile 2019. Un corso sicuramente attuale e molto utile in previsione dell'obbligatorietà anche nelle Scuole Calcio, a partire dalla stagione 2020/2021, di allenatori patentati con Corso UEFA C.



Gli interessati possono contattare il Presidente AIAC Alteo Bolognini 3489160494 o il Segretario Maurizio Figoli 3408078950