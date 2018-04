Voltei aqui

Valori Messi in Croce

Pasqua 2018, Rio de Janeiro, appena svegliato, e come consetudine la domenica mi metto a leggere su Internet le notizie della mia città natale e rimango sorpreso, esterrefatto, come si dice dalle nostre parti: "mi tocco se ci sono". Leggo con stupore della benemerenza data a Don Luca Palei cancellando il merito di accoglienza e integrazione. Proprio nella mia città, io Immigrato in Brasile, già clandestino e disoccupato in questo Pase, vedere che in Italia, in nome della Tradizione, si facciano tanti passi indietro. Sinceramente sento vergogna della mia città, del mio Paese e degli ideali che sempre più stanno crescendo.

D'altro canto vedo bellissime realtà come il magnifico evento fatto al Dialma Ruggiero, e mi rendo conto che gli ideali di solidarietà, accoglienza e integrazione esistono ancora e le persone che vogliono resitere CI sono, e a nome loro voglio ringraziare don Luca Palei, noi Ti diamo La Benemerenza per l'accoglienza e integrazione.

Proprio oggi che é Pasqua ho visto un'immagine che mi ha colpito: Gesù crocefisso e la gente felice gridando "ben fatto difendeva i piu deboli"...

Domenica 1 aprile 2018 alle 18:15:45 Riccardo Padula © RIPRODUZIONE RISERVATA