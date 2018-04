Digi-Mare: La Spezia Futura

A oltre un mese dal lancio in pompa magna in Triennale, sono riuscito finalmente a procurarmi una copia della nuova cartina promozionale del territorio spezzino (io l’ho trovata al Camec, se siete curiosi).

L’oggetto è una fedele riproduzione delle immagini del Golfo a cui siamo più abituati, ovvero quelle prese da Google Earth. In una sorta di compatto origami che si apre dettagliando il centro della nostra città sono proposti ai turisti – per il momento solo italiani, dato che non ho trovato ancora una versione inglese, che contiamo di vedere disponibile presto - tre percorsi: “cultura”, “shopping” e “centro storico e food area”.

Tralasciando alcuni dettagli da graphic-nazi (nell’immagine dal satellite del retro, apparentemente gemella di quella del fronte, è scomparsa la diga foranea, anch’essa parte integrante del nostro Golfo), da mate-nazi (il minutaggio dei 3 percorsi non risulta proporzionale alla durata dei percorsi stessi), e da linguisti-nazi (le traduzioni dei testi, almeno per le lingue che conosco io, nell’app T-Phone che viene suggerito di scaricare – e che infatti occupa ora 27 MB della memoria del mio cellulare – risultano alquanto maccheroniche), c’è però una presenza che dettaglio non è, e che colpisce l’occhio di chi a Spezia è nato, e si interessa anche solo vagamente alla cosa pubblica: Piazza Verdi.

Tra gli 8 punti selezionati nel percorso culturale, infatti, risulta proprio la tanto discussa Piazza Verdi, segnalata peraltro con il non poco significativo appunto “Portali di Buren”. Già: proprio quegli stessi portali di Buren che il Sindaco Peracchini voleva abbattere, non più tardi di quattro mesi fa, come dichiarato in quest’intervista all’Ansa .





Ora, nell’era delle fake news ovviamente tutto è emendabile ed editabile, ma la domanda per l’amministrazione a questo punto è una sola, non è procrastinabile e deve pretendere una risposta quantomai chiara: Piazza Verdi, così com’è, è un punto di vanto della città, al pari del Museo Lia e del Castello San Giorgio, o un mostro da abbattere, oltre che da cavalcare in campagna elettorale? Insomma, questa cartina presenta un refuso, o l'amministrazione si è ricreduta riguardo ai propri gusti estetici, e deve allora adeguare anche il resto della strategia territoriale? Piazza Verdi è di cattivo gusto, cadente a pezzi, pericolosa a causa degli autobus che vi sfrecciano, i suoi portali il grottesco scimmiottamento di un autolavaggio mal riuscito o al contrario Federici, "oltre ai debiti" ha lasciato in dono alla città una piazza europea, disegnata da un personaggio di statura e caratura internazionale, in cui organizzare suggestivi concerti e dove convogliare il flusso turistico urbano?

Confidiamo che i posteri a cui consegniamo l’ardua sentenza non siano così remoti, dato che la stagione turistica sta per partire, e il DMO che vuol fare a meno delle Cinque Terre puntando tutto sul “tenere i turisti a Spezia” ha estremo bisogno di chiarezza circa le armi che vuole utilizzare per realizzare l’ambiziosa impresa.