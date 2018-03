L'utente del territorio

Meno acqua e imposte per annaffiare il giardino

La realizzazione dell'impianto d'irrigazione del giardino può godere delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Il cosiddetto "bonus verde" prevede una detrazione d'imposta simile a quella per il recupero edilizio e per il risparmio energetico. L'intervento può essere eseguito all'interno di una proprietà individuale o di una parte comune del condominio. L'opera incentivata può essere costituita anche dalla costruzione di un pozzo irriguo ovviamente al servizio dell'area verde pertinenziale ad un edificio residenziale.



Il fatto è di particolare attualità perché nei giorni scorsi è stata celebrata la Giornata Mondiale dell’Acqua. L'intenzione era quella di mettere in luce le tecniche per tutelare le risorse idriche pur dando soddisfazione alle necessità quotidiane dell'uomo. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha precisato che l’attuale consumo d'acqua è cresciuto del 600% dal secolo scorso. Per il futuro i cambiamenti climatici in atto non inducono all'ottimismo. Pertanto è indispensabile adottare soluzioni progettuali finalizzate a gestire le risorse idriche in maniera sostenibile.



In definitiva con il "bonus verde" sarà possibile realizzare un intervento volto a migliorare la qualità dell'abitare, a salvaguardare l'ambiente e al minor versamento d'imposte, senza considerare il conseguente incremento di valore dell'immobile. Di questi tempi tutto ciò non è davvero poca cosa.

Sabato 24 marzo 2018 Fabio Pini