L'utente del territorio

Le locazioni brevi alla prova del Fisco

Per i redditi derivanti dalle locazioni brevi è possibile godere dei benefici fiscali della cedolare secca, ossia dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, che tassa al 21% l'importo complessivo del contratto. È noto che questa gamma di contratti, della durata massima di trenta giorni, possa comprendere anche quelli turistici, pure finalizzati a soddisfare delle necessità abitative momentanee.



L'opportunità fiscale, di recente introdotta, ha attratto diversi proprietari di immobili alla ricerca di una buona redditività, di una pronta disponibilità dell'alloggio e dell'eliminazione del dilemma sulla morosità del conduttore. Tutto ciò a fronte dell'assenza di una entrata ricorrente e dell'accollo di molteplici costi inerenti la conduzione dell'appartamento.



Dopo le recenti novità legislative, che hanno introdotto nuovi adempimenti amministrativi e fiscali, non sono pochi i proprietari che si interrogano sulla effettiva convenienza di questa tipologia di locazione. Ovviamente non esiste una risposta adatta a tutte le casistiche e in grado di dissolvere i comprensibili dubbi che affliggono i locatori, chiamati a breve alla prova dei fatti costituita dalla compilazione della dichiarazione dei redditi.



Sabato 10 marzo 2018 alle 05:00:00 Fabio Pini