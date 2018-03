L'utente del territorio

Una ventata di rinnovamento per il mercato immobiliare

Aumenta il numero di persone disposte ad acquistare un'abitazione, spesso sono già provviste di un finanziamento piuttosto capiente ed esigono una cospicua riduzione del prezzo da un venditore restio a calare le proprie pretese. Questa è l'immagine dell'andamento del mercato immobiliare che emerge da un'indagine svolta dalla Banca d'Italia e riferita al quarto trimestre del 2017.



Nonostante ciò le aspettative degli operatori del settore sono moderatamente favorevoli, grazie pure alla maggior quantità di mutui stipulati di recente dagli istituti di credito. Probabilmente però la leva finanziaria, seppur molto importante, non è sufficiente a far crescere in modo ragguardevole la quantità di scambi. Allora che fare?



Per esempio, le recenti norme inerenti la regolamentazione e, in modesta parte, semplificazione delle locazioni brevi (quelle cosiddette turistiche), hanno ridato impulso all'azione di non pochi investitori, che sono così tornati a impegnare il loro denaro nel mattone.



Per somministrare una salutare scossa rigenerante a un settore altrimenti immobile e fin troppo ingarbugliato, sembrano occorrere norme che favoriscano l'osservanza delle regole e il loro effettivo adattamento alle reali esigenze del momento.

