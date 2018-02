The world is not enough

La quotidiana lotta per la sopravvivenza del pedone in Vietnam

Avevo letto e sentito parlare piu' volte del traffico vietnamita ma onestamente avevo peccato di vanita' e ingenuita'. "Cosa sara' mai?" mi ero detta, dopo aver visitato altri Paesi "indisciplinati" alla guida credevo di non aver bisogno di lezioni. Invece avevo ampiamente sottovalutato la cosa: il traffico vietnamita e' al di sopra di ogni immaginazione, se non lo si e' vissuto e' veramente difficile da immaginare.

Nelle grandi citta' il traffico e' creato essenzialmente da scooter e motorini, uno sciame ronzante di api che si muove all'unisono, emettendo un costante e ininterrotto suono di clacson da mandare fuori di testa. Immaginate un'orda barbarica, un esercito con elmetti e mascherine antismog che al suono di Wagner e la sua Cavalcata delle Valchirie invade ogni singolo centimetro disponibile. Attraversare per un pedone e' una vera impresa eroica, nessuno si fermera' mai,inutile quindi mostrarsi timidi e rimanere titubanti sul marciapiede: bisogna chiudere gli occhi e lanciarsi, contando (e incrociando le dita) sul fatto che il serpentone infinito di moto ci scansi. Vietato farsi prendere dal panico e azzardare qualche mossa improvvisa!Il rischio e' quello di provocare giganteschi tamponamenti a catena.I primi giorni ad Hanoi sono stati veramente assurdi: per attraversare la strada percorrevo chilometri in cerca di un varco,un semaforo, e decidevo di attraversare solo se strettamente necessario.

Al via vai dei motorini vanno poi aggiunti i tuk tuk spericolati, i riscio', le biciclette, i venditori ambulanti , la maggior parte dei quali riesce a trasportare su due ruote ogni genere di cose (ho visto persone guidare tranquillamente sfidando il benche' minimo senso della sicurezza nel traffico di Hanoi o Ho Chi Min City trasportando maiali vivi uno sopra l'altro, porte,finestre,materassi,frigoriferi, bombole del gas e famiglie intere con l'abilita' da equilibristi del circo).Ricordatelo quando qualcuno fara' storie per i vostri acquisti voluminosi all'Ikea!

Appena usciti dalle citta' invece il traffico si trasforma in una vera e propria gara di sopravvivenza; come in natura vince la legge del piu' forte. Il pedone,ultimo anello della catena, non ha nessun valore; se possiedi un'auto le cose vanno gia' meglio, ma la ragione on the road e' tutta dei camion o dei mezzi pesanti.



La foto ritrae autisti di riscio' in una meritatissima pausa ad Hanoi.

