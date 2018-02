L'utente del territorio

Casa dolce casa ma non per tutti

Dal 2012 le famiglie italiane sono un po' meno ricche, perlomeno quelle che possiedono all'incirca il 90% del valore del patrimonio immobiliare a uso abitativo. Lo afferma l'ISTAT spiegando che il valore medio delle abitazioni è in costante calo da oltre cinque anni a causa della riduzione dei prezzi di mercato. Tendenza negativa che tra l'altro ha coinciso con l'introduzione dell'IMU, inizialmente prevista in via sperimentale.



In questo contesto economico avverso è possibile puntare sulla difesa del valore dell'immobile e accrescere la qualità dell'abitare. A volte è bastevole un modesto intervento di recupero edilizio per migliorare le caratteristiche funzionali dell'appartamento. Magari approfittando del possibile risparmio fiscale.



Tanto è vero che è arrivata la recente proroga al 31 dicembre 2018 per godere della detrazione d'imposta del 50%, da ripartire in dieci anni, relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici adoperati per arredare un alloggio ristrutturato, a condizione però che le opere edili siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017.



Tutto ciò in attesa di tempi migliori e di una rinnovata politica sulla casa che però tarda ad arrivare.

