L'utente del territorio

Per far cambiare aria al Paese

I condomìni dovranno individuare degli spazi comuni e attrezzati per la sosta delle biciclette.



Con la recente approvazione della legge per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, nei regolamenti edilizi dovrà essere inserita una norma che faciliti l'ospitalità delle bici nei cortili condominiali. Non solo, per le nuove costruzioni, i piani urbanistici comunali dovranno prescrivere la realizzazione di aree da destinare alla sosta delle biciclette, sia dei residenti e sia dei visitatori.



In questi giorni sono stati diffusi i dati contenuti nel rapporto MobilitAria, redatto dal Consiglio nazionale delle ricerche, il quale ha evidenziato che le città italiane sono ancora caratterizzate da livelli di concentrazione di inquinanti nell'aria oltre i limiti. Va da sé che una presenza ben regolata delle bici nei condomìni è di fatto un valido supporto a una mobilità urbana più sostenibile.



Sabato 17 febbraio 2018 alle 00:05:00 Fabio Pini