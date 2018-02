L'utente del territorio

Ancora due anni di abbuono per affittare casa

Per i prossimi due anni ai contratti di locazione a canone concordato sarà nuovamente possibile applicare la "cedolare secca" con l'aliquota ridotta al 10%.



La proroga è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018, la quale ha confermato che l'agevolazione fiscale è temporanea e vale soltanto per i contratti a canone concordato, ossia per quelle locazioni di immobili a uso abitativo dove il canone non è libero e la durata minima è di tre anni prorogabile di altri due.



Quantunque esista un'apprezzabile differenza tra le due aliquote vigenti (10% per il canone concordato e 21% per il canone libero), prima di scegliere quale contratto stipulare, è ragionevole analizzare i pro e contro delle due diverse tipologie di locazione, perché a seconda del caso il giudizio di convenienza può variare sensibilmente

Sabato 10 febbraio 2018 Fabio Pini