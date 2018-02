The world is not enough

I pescatori del lago Inle

I pescatori del lago Inle sono degli acrobati: in equilibrio sull'estremita' delle loro imbarcazioni poggiano una gamba su un remo e con l'altra alzata a mezz'aria si tengono in equilibrio. Sono degli aggraziati e silenziosi ballerini: remano con le gambe, muovendosi sinuosamente come in una danza, per riuscire a destreggiarsi tra le canne e la vegetazione del lago. Con le grosse nasse che agitano e sollevano con ampi gesti teatrali pescano soprattutto carpe.



Il lago Inle si trova nell'altopiano dello Shan, una zona rurale a quasi mille metri di altezza di incomparabile bellezza dove il tempo sembra essersi fermato; le coltivazioni di riso, i villaggi contadini, i costumi variopinti delle donne, le mandrie di bufali nelle risaie, tutto rimanda ad un'altra epoca.

Il lago si estende su una superficie vastissima, punteggiata da villaggi in bambu o tek su palafitte, isole con templi buddisthi, mercati itineranti sull'acqua, e orti galleggianti: questi ultimi sono veri e propri orti coltivati, frutto di grande ingegno. Su uno strato di giacinti d'acqua vengono adagiate le alghe del lago in modo da formare uno strato compatto sul quale posizionare la terra da coltivare.

Una delle cose piu' emozionanti della visita al lago Inle, oltre alla vista dei pescatori all'opera, e' muoversi su una barca e lentamente perdersi nel mare di giacinti fioriti che fluttuano sulla superficie del lago; al nostro passaggio una marea viola a perdita d'occhio dondolava dolcemente intorno a noi.

