The world is not enough

I templi di Bagan

Scegliere tra oltre 4000 templi buddhisti. Arrampicarsi fino alla sommita', gradino dopo gradino ,senza guardare in basso per non farsi sopraffare dalla vertigine.Una volta in cima aprire gli occhi e restare senza fiato davanti allo spettacolo che si apre davanti a noi e che prima di salire era solo immaginabile dal basso: gli stupa e le guglie dei templi si perdono a vista d'occhio, di ogni grandezza e architettura, immersi in una foresta e una natura ancora totalmente incontaminata. Non rimane che godere di quegli attimi, aspettare il tramonto appollaiati su uno scalino troppo stretto senza chiedersi come fare a scendere incolumi.



Bagan e' un'immensa radura dove in una sorta di frenesia edilizia i sovrani birmani fecero costruire in circa 230 anni piu' di 4000 templi di ogni foggia e dimensione. Anche Marco Polo capito' qui durante i suoi viaggi, e descrisse Bagan come uno dei luoghi piu' belli al mondo. Oggi molti templi sono ancora attivi, altri abbandonati,disseminati e immersi nella foresta. E' affascinante visitare quelli ancora attivi:folle di fedeli arrivano ad ogni ora, con ogni tipo di mezzo di trasporto, si accampano nelle vicinanze e allestiscono veri e propri banchetti;la preghiera e' convivialita' e condivisione.Tuttavia e' ancora piu' affascinante camminare senza una meta precisa per la radura,allontanarsi dai templi piu' frequentati per perdersi tra i mille piu' piccoli e tranquilli; ogni tempio racchiude all'interno piccoli o grandi tesori,statue, dipinti.

Si puo' inoltre risalire un tratto del fiume che scorre in mezzo alla pianura; gli abitanti del luogo affittano le loro imbarcazioni attraccate sotto una delle grandi pagode dalla cupola dorata. Il tragitto fa ripensare a quanto Marco Polo scrisse di Bagan, perche' poco sembra essere cambiato: il fiume basso e giallo scorre lento e indolente tra paesaggi di rara bellezza, montagne tra la nebbia, pagode scintillanti che spuntano dalla vegetazione incontaminata, templi in rovina inglobati dalla natura, villaggi di case di bambu' dei pescatori.





“….Ci sono viste al mondo dinanzi alle quali uno si sente fiero di appartenere alla razza umana. Bagan all’alba è una di queste. Nell’immensa pianura, segnata soltanto dal baluginare argenteo del grande fiume Irrawadi, le sagome chiare di centinaia di pagode affiorano lentamente dal buio e dalla nebbia: eleganti, leggere; ognuna come un delicato inno a Buddha. Dall’alto del tempio di Ananda si sentono i galli cantare, i cavalli scalpicciare sulle strade ancora sterrate. E’ come se una qualche magia avesse fermato questa valle nell’attimo passato della sua grandezza.” Tiziano Terzani, "In Asia"

