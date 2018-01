The world is not enough

Monaci sulle scale, Mahazedi pagoda, Bago.

La citta' di Bago si trova poco lontano da Yangon; un tempo capitale del Myanmar meridionale conserva uno straordinario numero di opere architettoniche, palazzi reali, pagode. Camminando per le strade sgangherate e ricche di vita e attivita' ci si imbatte in ogni tipo di monumento: statue sacre tra le case in stile coloniale, pagode sull'acqua, statue gigantesche di Buddha distesi su un lato (la piu' celebre e magnifica e' lo Shwethalyaung Buddha, una statua lunga 55 metri che in passato fini' completamente inghiottita dalla giungla e riscoperta solo durante i lavori di costruzione della ferrovia). I palazzi reali sono in fase di recupero; ci si puo' aggirare tranquillamente tra gli operai che dipingono e restaurano,e ammirare tutta l'abbagliante lucentezza dell'oro e la profusione delle decorazioni.



Stanchi dal tanto camminare e accaldati a causa delle alte temperature rifugiamo in cerca di pace e fresco ristoro all'interno della Mahazedi pagoda; come ogni luogo sacro che si rispetti pare che abbia ospitato una reliquia del Buddha ( un dente) conservato nell'enorme stupa. E' proprio sulle ripide e imbiancate scalinate che si arrampicano quasi alla sommita' dello stupa che incontriamo questi giovani monaci, quasi sicuramente novizi; in compagnia di altri monaci ci accolgono e tengono compagnia, prima incuriositi e un poi orgogliosi di mostrarci la pagoda. In questo scatto due di loro improvvisano una gara sulle ripidissime scale.

