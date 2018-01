The world is not enough

Selfie col monaco.

Ho sempre pensato, chissa' poi perche', che i monaci buddisti fossero molto seri e riservati e che non gradissero troppo essere disturbati. In realta' durante il mio viaggio in Myanmar ho scoperto che sono persone estremamente divertenti, con una gran voglia di chiacchierare e di condividere, di scattare fotografie e selfie con i loro cellulari.

Non ho mai visto cosi tanti monaci come in Birmania, non solo all'interno dei monasteri: si incontrano ovunque, gli uomini con i loro abiti color zafferano e le donne vestite di rosa (come i colori dell'alba) e le teste rasate, camminano per le strade riparandosi dal caldo soffocante con un ombrello,uno dei pochi oggetti che possono possedere( insieme a tre tonache e poco altro,la dote ricevuta al momento dell’ordinazione). I piu' giovani sono i piu' curiosi,sempre sorridenti ci chiedono di poter far pratica con il loro inglese, e immancabilmente chiedono di poter scattare una foto, di fare un selfie con loro.

I bambini sono di una dolcezza e bellezza disarmante. Mi hanno spiegato che ogni birmano deve fare un periodo di noviziato (da una settimana fino a tre mesi) in monastero una volta compiuti i sette anni e prima dei vent’anni. Dopo ,anche se non ha deciso di prendere i voti, ogni uomo birmano dovrà tornare almeno un’altra volta a servire in monastero. I monaci piu' anziani invece emanano un senso di calma invidiabile, hanno volti scuri e segnati ma occhi luminosi e sorrisi accoglienti.

L'incontro con i monaci birmani ha rappresentato una delle parti piu' emozionanti e significative di questo viaggio.La forte spiritualita' e la profonda serenita' che emanano , il senso di condivisione e pace che riescono a trasmettere nonostante si tratti di una religione cosi diversa dalla nostra, l'estrema dolcezza, niente di tutto questo puo' lasciare indifferenti.







