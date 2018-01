The world is not enough

In equilibrio grazie a un capello.

Un gigantesco masso dorato pericolosamente in bilico sulla cima del monte Kyaiktiyo: e' questa la destinazione finale di una delle piu' importanti mete di pellegrinaggio per i buddhisti del Myanmar.

Secondo la leggenda il macigno si mantiene in equilibrio sulla montagna grazie a un capello del Buddha collocato nello stupa ( il reliquiario appuntito poggiato sulla roccia); pare che il re Tissa ricevette in dono da un eremita la preziosa reliquia e decise poi di sistemarla su un masso che ricordasse proprio la forma di una testa.

Oggi il monumento e' il terzo per ordine di importanza in Myanmar, la sua immagine campeggia sui parabrezza delle auto e in ogni casa e attivita' commerciale troverete la sua statua in miniatura esposta in bella mostra. Il flusso dei pellegrini e' costante, ed e' soprattutto la sera che raggiunge il culmine del misticismo,quando si accendono migliaia di candele e le preghiere dei fedeli risuonano nella semi oscurtita'. Solo agli uomini e' permesso accedere direttamente alla roccia: possono acquistare foglie d'oro da applicare alla superficie del masso e pregare; le donne invece possono offrire fiori e frutta e pregare su una pedana leggermente rialzata.